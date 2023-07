Elisabeth Lardschneider, morta giovane climber italiana/ Caduta nel vuoto da oltre 150 metri

Tragedia in India dove la climber italiana Elisabeth Lardschneider, è morta dopo essere precipitata da una montagna. La giovane, come scrive il Corriere della Sera, aveva solo 20 anni, era originaria dell’Alto Adige e faceva parte della nazionale italiana giovanile di arrampicata sportiva. Si trovava in terra straniera di tre settimane e secondo quanto riferito dal quotidiano di via Solferino la ragazza è deceduta nella valle dello Zanksar.

Stando a quanto aggiunge il quotidiano Dolomiten, la ragazza stava facendo ciò che più le piaceva, ovvero, essere impegnata in un’arrampicata assieme ad un gruppo di persone conterranee, tutte altoatesine, e secondo le prime ricostruzioni sembra che stesse risalendo una delle pareti più impegnative della zona, alla presenza di amici e del fidanzato. Non è ben chiaro cosa sia successo fatto sta che ad un certo punto, all’improvviso, Elisabeth Lardschneider ha perso l’appiglio precipitando nel vuoto per più di 150 metri: un volo che ovviamente non ha lasciato scampo alla ragazza visto che, quando i soccorsi hanno preso in carico la stessa non hanno potuto fare altro che decretarne la morte, deceduta sul colpo dopo un terribile salto nel vuoto.

ELISABETH LARDSCHNEIDER: UN VERO E PROPRIO TALENTO DELL’ARRAMPICATA

Bisognerà capire se tutte le misure di sicurezza siano state rispettate e non è ben chiaro come mai Elisabeth Lardschneider non fosse imbragata di modo da evitare appunto una caduta nel vuoto, ma per il momento non si hanno risposte in tal senso e solo nei prossimi giorni si capirà probabilmente di più. Il Corriere della Sera descrive la 20enne come un’alpinista esperta nonostante fosse molto giovane.

La sua passione per la montagna l’aveva scoperta da bambina ed era considerata dagli addetti ai lavori un vero e proprio talento nell’arrampicata, sport che la stessa praticava fin dai tempi del liceo scientifico a Merano. Assieme alla nazionale italiana aveva partecipato a numerose competizioni giovanili riuscendo in vere e proprie imprese, come ad esempio quando aveva scalato un anno fa la parete ovest del Pik Odessa, montagna di oltre 4.800 metri in Kirghizistan.

