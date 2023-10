Elisabeth, Thomas e Samuel, chi sono i figli di Rosy Chin/ “Ragazzi fantastici che hanno due papà diversi”

Elisabeth, Thomas e Samuel sono i figli di Rosy Chin, concorrente del Grande Fratello 2023

Oltre ad essere una chef di successo e una concorrente del Grande Fratello 2023, Rosy Chin è una mamma innamorata dei suoi tre bambini. Elisabeth, Thomas e Samuel sono i suoi tre ragazzi, dei quali spesso ha parlato nel corso di queste prima settimane all’interno della Casa di Canale 5.

“Ho tre figli, il più grande ha 15 anni, il secondo 12 e il terzo 9. – ha raccontato Rosy – I primi due li ho fatti col mio primo marito, il terzo con il mio secondo che sta con me da dieci anni. Prima di innamorarsi di me si è innamorato dei miei primi due figli e se non si fosse innamorato di loro che all’epoca erano piccolissimi, probabilmente io non mi sarei innamorata di lui.”

Rosy Chin: “I miei figli? Tre caratteri diversi”

Tre figli e due papà diversi, dunque, per tre ragazzi dei quali Rosy ha raccontato anche sogni e caratteri. “Elisabeth all’inizio voleva seguire la mamma e fare l’istituto alberghiero e fare carriera, – ha spiegato durante una chiacchierata con Beatrice Luzzi – sai però tu quando già fai quel mestiere tendi a sconsigliarlo. Poi lei dopo è arrivata dicendo che avrebbe voluto fare grafica pubblicitaria e io le ho detto ok, va bene, l’importante è fare qualcosa di concreto.”

Dei suoi figli Rosy ha inoltre raccontato: “Thomas fa la terza media e Samuel va alle elementari, in terza. Samuel è timidissimo, chiusissimo ma se si apre, apriti cielo! Thomas è un vulcano, invece Elisabeth invece è molto chiusa, introversa, è lunatica.”

