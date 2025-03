A 30 anni esatti di distanza dalla morte di Manuela Murgia, alla fine Elisabetta, Anna e Gioele (rispettivamente le sorelle e il fratello della giovane vittima) sono riusciti ad avere la meglio sulla procura che da sempre ha rifiutato di condurre maggiori indagini sulla morte della 16enne, limitandosi a catalogarla come un suicidio nonostante le numerose incongruenze emerse nel corso degli anni: è stato proprio grazie alle sorelle e al fratello di Manuela Murgia, Elisabetta, Anna e Gioele, che il fascicolo non è stato dimenticato e questa sera potrà approdare nello studio di ‘Detectives – Casi risolti ed irrisolti‘ con Giuseppe Rinaldi che presenterà tutte le ultime (e recentissime) novità.

Partendo dal principio – prima di arrivare alla battaglia di Elisabetta, Anna e Gioele e alla domanda “chi sono” -, è bene ricordare che l’unica certezza che abbiamo sul caso di Manuela Murgia è che il suo corpo venne trovato il 6 febbraio del 1996 nella gola sarda di Tuvixeddu: da subito per gli inquirenti si trattò di un ovvio caso di suicidio e di fatto le indagini non hanno mai veramente approfondito le altre possibili piste; il tutto mentre la famiglia non ha mai smesso di combattere per ottenere una giustizia che – condizionale d’obbligo – potrebbe arrivare a distanza di 30 anni esatti.

Elisabetta, Anna e Gioele, chi sono le sorelle e il fratello di Manuela Murgia: la loro battaglia per la verità

Sul conto di Elisabetta, Anna e Gioele, sorelle e fratello di Manuela Murgia, – tra la loro vita privata e le carriere – non sappiamo praticamente nulla dato che hanno sempre preferito concentrare la loro immagine pubblica attorno all’eterna lotta per la giustizia per la morte della loro sorella: furono – ed è una delle pochissime cose che sappiamo – gli ultimi a venderla in vita quella mattina del 5 febbraio 1995 in cui uscì dalla loro abitazione attorno a mezzogiorno per non fare più tragicamente ritorno se non all’interno di una bara.

Già in quei concitati anni in cui vennero condotte le prima indagini, Elisabetta, Anna e Gioele non hanno mai smesso – assieme ai loro genitori – di negare la pista del suicidio della ragazza 16enne ma nonostante una vana riapertura del fascicolo nel 2012 dovettero attendere fino al 2023 per scoprire tutte le lacune dell’indagine: da primo (sempre ribadito) il fatto che Manuela mai avrebbe potuto raggiungere la gola di Tuvixeddu da sola, seguito dall’assenza di segni di graffi sul suo corpo imputabili allo scavalcamento della recinzione che delimita l’area; mentre nel fascicolo si parlò anche di segni compatibili con il trascinamento del corpo, della sua cintura tagliata di netto da un oggetto e di segni di violenza sul suo collo.