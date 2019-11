Elisabetta Canalis accuse al manager Francesco Graffagnini/ “Sparito senza pagare”

Elisabetta Canalis non ci sta e si scaglia su Instagram contro un noto manager dei Vip. Il destinatario delle accuse dell’ex velina di Striscia la Notizia è Francesco Graffagnini. Si tratta di uno dei più importanti manager dello showbiz italiano che vanta nella sua carriera tante collaborazioni con numerosi personaggi molto noti del panorama dello spettacolo. Nella lista di Vip ci sarebbe dunque anche la Canalis e pare che sia proprio in virtù di collaborazioni del passato che la showgirl ha deciso di scagliarsi contro di lui su Instagram. Il tutto a causa di mancati o, comunque, non conclusi pagamenti. Il profilo della società di management di Francesco Graffagnini ha infatti condiviso uno scatto che vede proprio la Canalis protagonista. Il tutto accompagnato da una lusinghiera didascalia: “Beautiful Elisabetta Canalis”.

Elisabetta Canalis contro i manager su Instagram, poi sparisce tutto

Lo scatto in questione appare dunque frutto di una collaborazione lavorativa per la sponsorizzazione di alcuni marchi. È a questo punto che arriva la replica di Elisabetta Canalis proprio tra i commenti della foto pubblicitaria: “Sarebbe beautiful anche che finiste di saldare le collaborazioni con gli artisti invece che sparire senza pagare”. Un commento molto pungente quello della Canalis, che svela in pubblico come qualche pagamento proprio da parte dell’azienda di Graffagnini non le sia mai arrivato. A far notare l’accaduto è stato Dagospia. Il sito di Roberto D’Agostino ha condiviso gli screen dei commenti della showgirl che, poco dopo la pubblicazione, sono tuttavia spariti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA