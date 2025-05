Elisabetta Canalis ha appena perso il suo amato cane di nome Charlie. Lei e la figlia Skyler sono al momento in lutto dopo la triste perdita: “Il mio cuore è a pezzi e così quello di Skyler, che stasera ti ha portato lo stesso con noi al guinzaglio anche se non c’eri”. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno sui social, con una foto che ha commosso tutto il web.

Ad un certo punto sul profilo di Elisabetta Canalis è spuntata l’immagine della figlia Skyler insieme ai due cani Megan e Nello con uno spazio vuoto nel centro creando un’immagine decisamente straziante. Ma chi era Charlie? Si trattava di un cane dolcissimo ma ormai piuttosto vecchio: “Qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria nonostante fosse in quella gabbia chiuso da 10 giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi li“.

Elisabetta Canalis, chi era il cane Charlie: adottato da vecchio

Charlie, il cane di Elisabetta Canalis era stato abbandonato in un canile quando era ancora piccolo esattamente come gli altri cani adottati dalla showgirl. Eppure, nonostante fosse già vecchiotto, Elisabetta Canalis ha voluto salvarlo anche se sicura che presto sarebbe volato in cielo. Ad ogni modo lei e la figlia hanno deciso di dare una seconda possibilità ai diversi cani del canile, destinati invece a morire dietro le sbarre. “Spero di averti dato almeno un po’ di quell’amore folle che tu hai dato a noi e restituito quello che chi ti aveva buttato via ti ha tolto“, ha fatto sapere la Canalis, “Non hai mai perso fiducia ed amore nelle persone nonostante non siano sempre state gentili con te, ci mancherai piccoletto mio“.