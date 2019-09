Elisabetta Canalis appende la figlia Skyler al frigo/ Video: “Rischia trauma cranico”

L’amore per lo sport e per i “giochi pericolosi” devo averlo ereditato dalla madre la piccola Skyler Eva, almeno secondo quello che le abbiamo visto fare qualche ora fa proprio sul profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci. La bella velina ha scatenato una serie di polemiche e commenti poco felici proprio per via di un video che a molti è apparso pericoloso e fuori luogo. E’ vero che quando si pubblica qualcosa sui social lo si lascia alla mercè di tutti coloro che si sentono liberi di dire la propria, giudicare e addirittura offendere il personaggio in questione, è lo stesso è successo poco fa. Elisabetta Canalis ha pubblicato un video in cui la figlia, alla ricerca di un frutto, ha “scalato” il frigorifero usando la maniglia inferiore e ficcando dentro i suoi piedini proprio come una scimmietta. Fin qui niente di male se non fosse che in molti ci hanno visto rischi e pericoli.

ELISABETTA CANALIS “MAMMA DELL’ANNO”

In un attimo Elisabetta Canalis è stata incoronata “mamma dell’anno” e tutto per via del fatto che invece di aiutare la figlia o fermarla, ha pensato bene di prendere il telefono e farle un video. In molti si sono detti felici della furbizia della piccola mentre altri hanno notato solo pericoli, rischi e possibili traumi cranici dietro l’angolo. Su Instagram, subito sotto il video, si legge: “Vorrei vedere se i piedini andavano a finire nella maniglia te Lo frattura V piccola” e ancora: “Qui mi spiace ma non ci vedi nulla di costruttivo ne di tanto essere ripresi dai se lo ha fatto una volta fidati che lo rifarà da sola quando li non ci sarà nessuno se per te questo e dargli il buon senso 🤦‍♀️ mah”. Esagerazione come al solito o c’è qualcosa di vero in tutto questo?

Ecco il video della discordia:





