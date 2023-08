Elisabetta Canalis: “Che i responsabili siano chiusi in carcere..”/ Lo sfogo sugli incendi in Sardegna

Elisabetta Canalis lancia un grido social, contro gli incendi in Sardegna

Elisabetta Canalis lancia un grido di sensibilizzazione, sulla delicata questione ambientale degli incendi dolosi nell’amata terra d’origine, la Sardegna. Riattivatasi via Instagram, la storica ex velina mora di Striscia la notizia condivide con il popolo del web il suo messaggio, dalle parole pregne di rabbia e dolore, a fronte delle immagini che nei giorni di inizio agosto 2023 in corso vedono la Sardegna messa in ginocchio dalle fiamme.

Il rogo è divampato sulla costa nord orientale dell’isola, a partire dalla giornata del 6 agosto 2023. Circa 600 abitanti sono stati evacuati a Posada, in provincia di Nuoro. L’allarme dettato dall’emergenza incendio si é poi diffuso anche nella zona Sud. Un’evenienza che mette a dura prova la Sardegna, in particolar modo la showgirl Elisabetta Canalis, che si é recentemente concessa una vacanza in terra sarda, dove risiedono la madre e le sue origini.

La rabbia e il dolore di Elisabetta Canalis

La showgirl condivide con il popolo del web, via Instagram stories, un video che immortala dei pastori della zona La Caletta, nel disperato tentativo di trarre in salvo dall’incendio, il gregge. A seguire, poi, subentra un secondo video, in cui il fumo e le fiamme avvolgono delle colline limitrofe alle zone abitate. E non mancano le parole dell’ex velina di Striscia la notizia, a corredo delle immagini choc: «Questo sta succedendo in queste ore nella mia isola», scrive nel dettaglio Elisabetta Canalis, per poi proseguire nella caption del grido in una richiesta di aiuto per l’amata Sardegna-. «Prego che le persone e gli animali siano messi al sicuro e che i responsabili siano chiusi in carcere a vita», aggiunge la popolare showgirl. E tra le altre parole di sfogo tra dolore e rabbia, Elisabetta Canalis chiede che “i responsabili siano chiusi in carcere a vita”. Questo, comprensibilmente, rispetto all’accertata natura dolosa dell’emergenza incendi divampata in Sardegna, evidentemente, per via di mano di piromani.

