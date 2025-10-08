Elisabetta Canalis e Alvise Rigo inseparabili: dopo Los Angeles, eccoli a Milano insieme. E lei sorride ai paparazzi!

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, si avvera la profezia di Candela

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sembrano ormai essere una coppia a tutti gli effetti. A darci la conferma di questo possibile fidanzamento è il settimanale Chi, che porta uno scoop che lascia pochi dubbi: l’ex velina e il rugbista sono stati immortalati in moto insieme, ed è così che si avvera la profezia di Giuseppe Candela che poco tempo fa aveva avvisato il pubblico della loro frequentazione dopo l’avvistamento a Torino dove sono stati concorrenti di Physical: da 1 a 100.

Dopo il reality Netflix Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno continuato a vedersi anche fuori dall’Italia, precisamente a Los Angeles, dove il rugbista ha anche incontrato Josie, il cane di lei. In seguito, entrambi sono stati visti anche all’Apollo club, famoso locale di Milano dove si è tenuta la presentazione de Il rifugio atomico, serie Netflix dove ha recitato anche Alvise Rigo.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo pronti a farsi vedere in pubblico? Lei sorride ai paparazzi

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono stati visti entrare in un hotel 5 stelle a Milano, il Casa Cipriani, e sono usciti insieme la mattina dopo pronti per partire in moto con tanto di caschi integrali per non farsi riconoscere facilmente. La cosa incredibile, è il relax dell’ex Velina nel farsi immortalare dai paparazzi: addirittura sorride, e non fugge più come invece avveniva in passato. La showgirl è ormai single da due anni dopo essersi separata da Brian Perri, ex marito. Entrambi riservatissimi, sembrano essere pronti a farsi vedere insieme anche in pubblico, un segno che forse la coppia si sta formando ufficialmente.