Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, la coppia più inattesa: tra pigiami e discoteca, la serata Netflix svela un amore nascosto.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo danno tutta l’idea di essere ormai una coppia. L’ex velina di Striscia La Notizia ha infiammato Milano venerdì pomeriggio durante il red carpet per Il rifugio atomico, serie organizzata proprio dal presunto compagno ed ex rugbista. Lui, in pantaloncini neri e una maglietta arancione, ha accolto gli ospiti che si sono presentati vestiti con pigiami e vestaglie da notte, in pieno stile della serie.

Eppure, gli occhi erano puntati su Elisabetta Canalis, la cui presenza ha superato di gran lunga la stranezza di vedere tutti in pigiama e completi in seta: è solo un’amica o è ormai la sua fidanzata? Per l’occasione ha sfoggiato tutta la sua bellezza presentandosi con una tuta nera sexy in stile sportivo, iper aderente e perfetta per le sue forme. Lei lo ha salutato in modo più che amichevole, accarezzandole il braccio, e per tutta la durata dell’evento si sono lanciati sguardi complici.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo fidanzati? Pronta ad innamorarsi dopo l’ultima rottura

Il flirt tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo è confermato? La serata della serie Netflix è stata interamente dedicata a scoprire se il rugbista e la showgirl siano più che semplici amici. Ad un certo punto, l’Apollo Club mette la musica e tutti si mettono a ballare, tranne l’ex velina che invece lascia in anticipo la serata. Alvise Rigo decide invece di restare fino alla fine, del resto è lui l’organizzatore! Ma i rumor sulla presunta coppia continuano insistenti: c’è chi parla di viaggi insieme, di cene segrete e di un flirt che ormai va avanti da un po’. Elisabetta Canalis, 47enne, continua ad essere splendida anche dopo la separazione da Brian Perri e dopo la relazione con Georgian Cimpeanu. Forse, oggi è il momento di innamorarsi di nuovo.