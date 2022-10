Elisabetta Canalis e Brian Perri in crisi? “Matrimonio al capolinea”/ L’indiscrezione

Elisabetta Canalis e Brian Perri, matrimonio in crisi? L’indiscrezione

In questo 2022 che si sta rivelando sempre più funesto per gli amori Vip, un’altra coppia dello spettacolo sarebbe a un passo dall’addio: stiamo parlando di Elisabetta Canalis e Brian Perri. Il matrimonio della coppia sarebbe ormai giunto ai titoli di coda, come rivela la pagina Instagram The Pipol Gossip riportando quanto scritto da Nuovo. Tra le righe del settimanale c’è infatti scritto: “Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione“.

In queste settimane nessuna indiscrezione aveva ventilato l’ipotesi di una rottura nella coppia, che non ha mai realmente dato segnali di una crisi. Tuttavia, controllando il profilo Instagram dell’ex Velina di Striscia la Notizia, si può notare come l’ultimo scatto di coppia assieme al marito risale addirittura ad agosto. Al momento la showgirl non è ancora intervenuta sul gossip che la vede protagonista, né confermando né smentendo.

Elisabetta Canalis e Brian Perri, le tappe della loro storia d’amore

Il matrimonio tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri potrebbe dunque essere giunto al capolinea. L’ex Velina dopo i flirt del passato, dal calciatore Christian Vieri al chiacchieratissimo affaire amoroso con il divo di Hollywood George Clooney, ha trovato la sua stabilità sentimentale sposando nel 2014 il chirurgo americano. La coppia ha celebrato le nozze in Sardegna, regione natale della showgirl, ed è andata a convivere a Los Angeles, in America. Dalla loro unione è nata anche una bambina di nome Skyler Eva nel 2015.

Il loro addio è ancora ufficiale, ma bastano solo i rumors del gossip per capire come questo 2022 stia diventando annus horribilis per numerose coppie dello spettacolo. Dalla separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di inizio anno, sebbene al momento ci siano prove di riavvicinamento fra di loro, alla fresca rottura tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Sino, ovviamente, all’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi che è stato presto ribattezzato come il divorzio dell’anno.

