Elisabetta Canalis e Brian Perri in crisi?/ “Si sente sola e le manca l’Italia”

Elisabetta Canalis e Brian Perri formano una delle coppie più belle. Sposati dal 2014, il chirurgo e la showgirl vivono a Los Angeles con la figlia Skyler. Innamorati, uniti e complici, hanno trascorso le vacanze in Italia per poi tornare negli Stati Uniti. Sui social, la Canalis condivide spesso i momenti della sua vita quotidiana mostrandosi serena e felice. Secondo quanto fa sapere il settimanale Oggi nel numero in edicola, tuttavia, ci sarebbero ombre sulla coppia. Nessun motivo particolare e nessun colpo di scena nella vita di coppia.

Elisabetta Canalis, primo giorno di scuola per Skyler/ "Emozionata, lei piangeva"

La Canalis e Brian Perri sono sempre molto innamorati e, insieme, hanno affrontato l’emozione per il primo giorno di scuola di Skyler. Tuttavia, l’ex velina sarebbe stanca della vita americana. Secondo quanto fa sapere il settimanale Oggi, infatti, Elisabetta Canalis sentirebbe la mancanza dell’Italia e, negli Stati Uniti, si sentirebbe sola.

Elisabetta Canalis "Mio marito Brian? L'ho messo subito alla prova"/ "In Sardegna..."

Elisabetta Canalis e Brian Perri: futuro in Italia?

“Il fatto è che c’è chi dice che l’Italia le manchi parecchio. Che il suo uomo sia il suo migliore amico, ma lei si senta un po’ sola”, scrive il settimanale Oggi. Elisabetta Canalis, molto legata all’Italia e alla famiglia, non ha mai nascosto il desiderio di tornare a vivere in Italia proprio con il marito e la piccola Skyler.

In un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, la Canalis ha dichiarato: “E’ un progetto che io e mio marito condividiamo. Lo faremo per gradi, in dieci anni“. Per la coppia, dunque, il momento di mettere radici in Italia arriverà prima del previsto? Nel frattempo, la showgirl si gode la propria famiglia a Los Angeles e si gode il successo di Vite da copertina che le ha permesso di tornare protagonista in tv.

Elisabetta Canalis, imbarazzo a Vite da Copertina/ Da Vieri al retroscena su Clooney

© RIPRODUZIONE RISERVATA