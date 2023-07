Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: vacanza d’amore in Sardegna?/ Sorrisi, abbracci e giochi in acqua…

Elisabetta Canalis in Sardegna con Georgian Cimpeanu

Elisabetta Canalis sceglie ancora la Sardegna per le sue vacanze in Italia. Pur vivendo da anni negli Stati Uniti, l’ex velina di Striscia la Notizia, ogni estate, torna nella terra dove è cresciuta. Con lei, oltre alla figlia Skyler, nata dal matrimonio finito con Brian Perri, anche Georgian Cimpeanu, il suo allenatore di kick boxing con il quale pare, sia poi nato qualcosa in più. Ad immortalare Elisabetta Canalis sempre bellissima e in splendida forma insieme a Georgian Cimpeanu è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 9 luglio, pubblica in esclusiva le foto delle vacanze della Canalis.

Con un bikini che esalta il fisico super in forma e super atletico, la Canalis corre in spiaggia accanto a Melissa Satta, anche lei in Sardegna con Matteo Berrettini, trascorrendo il tempo soprattutto con la figlia e il suo allenatore.

Elisabetta Canalis allo scoperto con Georgian Cimpeanu

Sorridente, spensierata, abbronzata e felice, Elisabetta Canalis si gode il sole e il mare della sua Sardegna in piacevole compagnia. Oltre a dedicarsi alla figlia Skyler, nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, Elisabetta ha un atteggiamento confidenziale con il coach Georgian Cimpeanu.

Sorrisi, abbraccia e chiacchiere nel bellissimo mare della Sardegna dove la showgirl si sta rilassando accanto a colui che, gli esperti di gossip, indicano come il nuovo compagno. Da parte sua, la Canalis non commenta preferendo godersi l’estate senza alimentare pettegolezzi.

