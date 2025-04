Le relazioni sentimentali possono finire oppure trascorrere una momentanea crisi che possono erodere la barca che andrebbe portata sicura al porto dell’amore. In questi ultimi anni sono tantissime le storie che sono naufragate e poi ci sono delle storie appunto in crisi. Ora le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia vogliono che la relazione tra Elisabetta Canalis e il fidanzato Georgian Cimpeanu per un semplice motivo: perché lei avrebbe smesso di seguirlo sui social.

Inoltre la coppia che è legata dal punto di vista sentimentale dal 2023 è da un po’ di tempo che non si fa più vedere sui social in più il fatto che lei pare abbia smesso di seguirlo può indurre al pensiero che ci sia una crisi in atto. Bisognerà vedere l’evolversi della cosa nelle prossime settimane, anche se, conoscendo la riservatezza della showgirl, non sarà facile scoprire qualcosa di più.

Elisabetta Canalis: com’è nata la relazione con Georgian Cimpeanu

Dal 2023 Elisabetta Canalis è fidanzata con Georgian Cimpeanu che ha conosciuto dopo la fine del matrimonio con Brian Perri, che è poi il padre di sua figlia Skyler Eva. L’uomo in questione, che ha 32 anni, di professione è un personal trainer ma è anche un campione kickboxing. In comune hanno proprio la passione per lo sport e avevano deciso di andare a convincere nella soleggiata città di Los Angeles.

Ora, però, sembra che la loro relazione stia procedendo in acque mosse, o almeno è quello che ha svelato Gabriele Parpiglia in un suo articolo. Considerando quanto l’ex velina sia una donna che tenga tanto alla sua privacy si fa fatica a credere che anche questa volta non la proteggerà con le unghie e con i denti.

