“Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia fanno pace”/ Alessi: “Hanno litigato per..”

Sgancia lo scoop Roberto Alessi, noto direttore di Novella 2000, su Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis. Le due ex veline non si parlano da anni, ma sembra intravedersi la luce all’orizzonte, visto che entrambe sarebbero pronte a fare pace. “Perchè si sono litigate? Io so tutto – racconta Roberto Alessi negli studi di Ogni Mattina, programma di Tv8 – ma anche io non ho capito”. E ancora: “Maddalena Corvaglia dice che è una grandissima sofferenza ma non ne vuole assolutamente parlare, l’altra neanche. Non è una storia di uomini ne’ di lavoro, diciamo che una delle due si è sentita tradire dall’amicizia dell’altra”.

Quindi Adriana Volpe incalza il giornalista: “Tradita perchè? Ti do l’esclusiva vera, sono pronte a fare la pace e presto si ritroveranno perchè è un motivo talmente cretino… dicono che c’era di mezzo la storia di un contratto che avrebbero dovuto fare qualcosa insieme e una delle due non ha voluto, non so chi e non voglio saperlo, c’era una cosa, non so se era una roba di pubblicità, questo è quello che si dice, poi bisogna vedere se è o se non è…”.

“ELISABETTA CANALIS E MADDALENA CORVAGLIA FANNO PACE”, E SU IACCHETTI…

Lieto fine quindi fra le due veline più amate della storia di Striscia La Notizia, programma dove tra l’altro Maddalena Corvaglia conobbe Enzo Iacchetti, e fra i due nacque una bella storia d’amore. “A me piacciono le persone che lasciano il piatto del buon ricordo – dice ancora Roberto Alessi – ha avuto una grande storia d’amore quando ha iniziato a lavorare come velina, lei aveva 20 anni, e lui ne aveva 30 di più, la giusta differenza di età – scherza il giornalista – fra uomo e donna ti pare amore santo. Lui era Enzino Iacchetti, adesso lei ha riparlato di questa storia, lui ci rimase malissimo quando finì questa storia, è durata sei anni, e lei ha detto che l’ha dovuto lasciare, che era finita, perchè era troppo vecchia per lui. Lei aveva 29 anni di meno ma si sentiva una già ‘da progetto’ come si dice, invece vedeva lui che nonostante fosse un 50enne aveva ancora voglia di essere un ragazzo, e così è finita la storia”. Alessi ha proseguito: “Mi piace molto perchè lei ha un ottimo ricordo, trovo che sia bello e di conforto per Enzino mio perchè so che per lui è stata una sofferenza”.

