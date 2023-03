Elisabetta Canalis esce allo scoperto con Georgian Cimpeanu/ È finita col marito?

Elisabetta Canalis, in profonda crisi con il marito Brian Perri, viene pizzicata con un altro uomo: di chi si tratta?

Che la storia d’amore tra Elisabetta Canalis e il marito, il chirurgo ortopedico Brian Perri, sia in profonda crisi, si vocifera ormai da mesi. I due, pur non avendo lasciato alcuna dichiarazione ufficiale, sembrano vicini alla separazione… Conosciuti nel 2013, lui, in apparenza un vero uomo da sposare, le fa la proposta dopo neppure un anno e insieme diventano presto genitori della piccola Skyler Eva, oggi di sette anni. Dopo anni d’amore però, da qualche mese a questa parte, i due sembravano star vivendo una profonda crisi: non appaiono mai insieme nei social, lei spesso non porta la fede, e i suoi ritorni in Italia si sono fatti sempre più frequenti.

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati?/ Lui sparito dalla scorsa estate…

Ad alimentare sempre più la voce su una possibile separazione tra i due, la bella showgirl è stata pizzicata dal settimanale Chi quando, in occasione della settimana della moda, sembra proprio frequentarsi e passare al notte con un altro uomo. Di chi si tratta? È il 29enne Georgian Cimpeanu, con la fama di essere un vero e proprio bad boy, il giovane è campione di kickboxing nonché tre volte campione del mondo di Wako, nel suo ambiente è chiamato Iceman e, da qualche mese, insegna la disciplina alla bella Canalis. Ma tra un allenamento e l’altro sembra che tra loro sia nato qualcosa di tenero…

Elisabetta Canalis "Los Angeles? Come vivere in campagna"/ "Fermata ancora in strada"

Elisabetta Canalis passa la notte con Georgian Cimpeanu, suo allenatore, nonché campione di fama mondiale di kickboxing…

Pare dunque che Elisabetta Canalis e il suo insegnante, nonché campione di fama mondiale di kickboxing, condividano ben più che semplicemente gli allenamenti… A pizzicarli insieme è stato il settimanale Chi. La Canalis è volata in Italia da Los Angeles in occasione della settimana della moda, proprio appena atterrata è stata vista con “Iceman”. Ma le vere immagini compromettenti tra i due arrivano dopo un evento Diesel: i due si allenano in palestra poi, a mezzogiorno, si salutano. Lei va a fare la spesa, di ritorno si ferma in un appartamento e, proprio li, poco dopo, la raggiunge Georgian.

PERCHÉ MADDALENA CORVAGLIA E ELISABETTA CANALIS HANNO LITIGATO?/ "Non la odio, ma..."

Ma non finisce qui: i due escono dall’appartamento, lui alle 18.30, lei intono alle 20.30, si ritrovano poi in un noto ristorante milanese, il Sant Ambroeus, in quella che sembra a tutti gli effetti una vera e propria cena a quattro, in compagnia di una coppia di amici. Dopo la cena prendono taxi diversi ma, a sorpresa… Vanno nello stesso luogo! E dove? Proprio nell’appartamento affittato dalla Canalis, lei arriva un po’ prima, il ragazzo la raggiunge alle 23, citofona, entra, e non si vede uscire per ore…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)













© RIPRODUZIONE RISERVATA