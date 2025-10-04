Carezze al bicipite e sguardi d’intesa: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sempre più vicini, è passione?

Elisabetta Canalis è fidanzata con Alvise Rigo? Molti pensano che l’ex Velina e l’attore rugbista siano una nuova coppia, anzi, la coppia dell’estate. Entrambi hanno passato tutta l’estate insieme e hanno partecipato ad un evento importante, la promozione della serie Netflix Il rifugio atomico. Oltre ad aver flirtato tutta l’estate, c’è stato anche un gesto hot. Sentite cosa dice il settimanale Chi a proposito:

“Lei lo saluta accarezzandogli il bicipite sinistro, lui sorride imbarazzato, quasi sorpreso, poi si volta verso l’amica di lei per due baci sulle guance“. Questo secondo chi ha assistito alla scena, dove si è visto che Alvise Rigo è rimasto fino alla fine mentre Elisabetta Canalis ha deciso di andare via prima, ma del resto lui era l’organizzatore dell’evento.

Elisabetta Canalis, chi è Alvise Rigo? I film e la carriera

Elisabetta Canalis e nuovo presunto fidanzato Alvise Rigo potrebbero essere la vera coppia del 2025. Ma chi è lui? Nato a Venezia ha iniziato a giocare a rugby da giovanissimo per poi diventando personal trainer e modello in quel di Milano. Non tutti lo ricordano ma è stato anche al Festival di Sanremo a fianco di Antonella Clerici, mentre l’anno dopo ha partecipato a Ballando con le Stelle. Tra i film in cui lo vediamo ci sono Nuovo Olimpo di Ozpetek, la serie Che Dio ci Aiuti e La stanza accanto di Almodovar, capolavori apprezzatissimi del cinema. Riguardo alla sua vita sentimentale, qualche tempo fa si vociferava anche di un flirt con Michelle Hunziker, ma nessuno dei due ha mai confermato.

