Elisabetta Canalis hot: “Si vedono parti intime”/ Lei come la Pausini: “Ce l’ho…”

“La tengo como todas”. Elisabetta Canalis cita Laura Pausini dopo aver ricevuto su Instagram un bel po’ di commenti negativi a causa di un video postato sul suo profilo che la vede protagonista. L’ex velina, più bella che mai, si mostra in vari completi intimi. Uno di questi è un body molto sensuale che lascerebbe intravedere un po’ troppo secondo i follower. “Ti si vedono le parti intime, forse è il caso di togliere questo video”, le ha fatto notare una follower, qualcun altra è stata invece più specifica “Ti si vede la faggiana”, ha scritto alla Canalis. Il body, infatti, nel video si sposta leggermente, lasciando intravedere le parti intime. Nulla di grave per Elisabetta, che ha ironicamente fatto notare di ‘averla come tutte le altre donne’.

Elisabetta Canalis e la reazione alle critiche

Una frase, “la tengo como todas’, che divenne un tormentone quando ad usarla fu Laura Pausini dopo un incidente hot nato sul palco durante un suo concerto. La Canalis ha dunque ben pensato di citarla per replicare con simpatia e ironia ai tanti che le hanno fatto notare che il video lasciasse intravedere un po’ troppo. Se, dunque, i più pudici l’hanno criticata per la decisione di non rimuovere il video, nonostante i tanti commenti che le hanno fatto notare l’incidente hot, molti si sono complimentati con Elisabetta per la sua grandissima bellezza e femminilità. D’altronde la Canalis è una donna di spettacolo che conosce bene anche dinamiche di questo genere e, di certo, non si scompone per un piccolo incidente come questo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA