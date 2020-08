Elisabetta Canalis, il costume da 10 e lode fa impazzire i fan/ “Sempre la più bella”

Elisabetta Canalis fa impazzire i fan pubblicando una foto in cui indossa un costume che esalta le sue forme perfette. Sono passati anni da quando la Canalis ballava sul bancone di Striscia la Notizia insieme a Maddalena Corvaglia, ma la sua bellezza è rimasta intatta. Rigenerata dal sole, dal mare e dai sapori culinari della sua Sardegna, la Canalis si è lasciata immortalare in una serie di foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. L’ultima, però, ha scatenato il delirio tra i suoi followers che l’hanno eletta “sempre la più bella“. In posa con le mani sulla testa che tengono fermi i capelli, la Canalis sfoggia un costume a due colori che esalta il punto vita e il decolletè. Un costume elegante e che l’ex velina indossa con disinvoltura sfoggiando un fisico che allena quotidianamente.

ELISABETTA CANALIS, BOOM DI LIKE PER LA FOTO IN COSTUME

I fans non hanno dubbi e considerano Elisabetta Canalis una delle donne italiane più belle. La foto in costume ha letteralmente fatto impazzire gli utenti di Instagram che, in poco più di due ore, hanno inondato l’ex velina di like e complimenti. “Incantevole“, scrive qualcuno. “La più bella del mondo“, aggiunge un altro. E ancora: “Sempre la più bella”, “Sei divina”, “Mamma mia, la bellezza”. E c’è anche chi citando il posto in cui la Canalis vive con il marito Brian Perri e la figlia scrive: “Santa Monica”. Tra i tantissimi like ricevuti, invece, spuntano anche quelli di Emma Marrone, Melissa Satta, Cristina Chiabotto, Diletta Leotta, Carolina Crescentini e tanti altri. A 41 anni (spegnerà 42 candeline il 12 settembre”, la Canalis è di una bellezza sconvolgente.





