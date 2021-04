Elisabetta Canalis/ “Il sess* è importante, ma che stanchezza a volte…”

Elisabetta Canalis, 42 anni, vive a Los Angeles con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, 6 anni il prossimo settembre. L’ex velina di Striscia la notizia e il chirurgo sono sposati dal 2014. Nei giorni scorsi la showgirl ha rilasciato un’intervista a Panorama Wellness in cui ha rivelato come sia cambiato il suo rapporto con il marito dopo la nascita della figlia: “Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte… Ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera ma ora scende dal lettino e viene in mezzo a noi. La vita cambia e anche il sesso”. La Canalis, sempre attivissima sui social, ha comunque voluto tranquillizzare i suoi fan sulla solidità del suo rapporto con il marito: “Brian è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, famiglia con 12 figli. Forte, responsabile, conservatore. Per me c’è sempre. Ho scelto bene”.

Nell’intervista non è mancata una domanda sull’amicizia con Maddalena Corvaglia, sua compagna di avventura a Striscia la notizia dal 1999. Le due sono sempre state legatissime, tanto che sono state testimone di nozze l’una dell’altra ai rispettivi matrimoni. Nei giorni scorsi a Ogni Mattina, il programma di Tv8, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, aveva detto: “Una delle due si è sentita tradita dall’amicizia dell’altra. Dicono che di mezzo c’era la storia di un contratto, che avrebbero dovuto fare insieme qualcosa e alla fine una delle due non ha voluto. Sono pronte a fare la pace, era un motivo cretino…”, facendo riferimento alla presunta rottura tra le due amiche. Sulle pagine di Panorama Wellness, invece, Elisabetta Canalis ha detto: “Non voglio nemmeno parlarne, sono soltanto pettegolezzi”.

