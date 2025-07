Elisabetta Canalis in vacanza con l’ex marito Brian Perri: nessun riavvicinamento all’orizzonte ma…

Non c’è dubbio che la storia d’amore tra Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri sia finita. Ma tra i due si registra comunque un dolce “riavvicinamento” che la dice lunga sul tipo di rapporto che hanno instaurato dopo il divorzio. Anche per tutelare la figlia Skyler, l’indimenticabile velina e l’ex compagno sono rimasti uniti e ora stanno trascorrendo alcuni giorni in vacanza in Sardegna.

Fanno discutere le foto che sono uscite online sulla coppia, ma nulla che possa ingolosire i gossipari si nasconde dietro gli scatti tra Elisabetta e Brian. Tra lei e Perri, infatti, non sembra esserci alcun futuro sentimentale. Ad unirli c’è “solo” l’amore per la figlia Skyler, a cui sono entrambi legatissimi. Tra bagni rigeneranti nelle acque cristalline della Sardegna, buona cucina e tanti contenuti condivisi sui social, Elisabetta Canalis ha immortalato anche l’ex marito in alcune clip, dimostrando che si può essere amici malgrado un divorzio.

Elisabetta Canalis e Brian Perri più vicini dopo il divorzio? Gli indizi social…

Negli scatti pubblicati da Elisabetta, l’ex marito Brian Perri appare sereno e sorridente. La vacanza con la Canalis e la figlia Skyler pare dunque procedere nel migliore dei modi. L’amore tra i due è dunque finito, ma non l’affetto e la stima reciproca che li lega nel ruolo genitoriale. In una delle tante stories che ha pubblicato la modella sarda, ce n’è una addirittura in cui l’uomo e la figlia passeggiano per le splendide vie in Corsica.

Uno stralcio romantico di una vacanza in famiglia, vissuta in piena armonia. La sensazione è che le riviste di gossip, nei prossimi giorni, avranno tanto materiale da cui attingere, ma Elisabetta Canalis e il suo ex marito Brian nulla hanno da nascondere. Il loro rapporto oggi è questo…

