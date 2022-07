Elisabetta Canalis: “Kickboxing? Mio marito mi crede pazza!”/ “Clooney? Bei ricordi”

Elisabetta Canalis, ex velina di “Striscia la Notizia” e showgirl, ha concesso un’intervista ai microfoni del settimanale “F”, parlando della sua vita privata e delle sue passioni, a cominciare da quella per lo sport: recentemente, infatti, “Eli” ha vinto il suo primo incontro di kickboxing in occasione della dodicesima edizione di “The Night of Kick and Punch” alla Reggia di Venaria Reale, in provincia di Torino. “Per questo match mi sono allenata tanto con Angelo Valente, ex campione del mondo, e quando è arrivato il grande giorno ero tranquilla – ha dichiarato la donna –. Sapevo cosa dovevo fare e come farlo. Una volta salita sul ring, mi sono concentrata e sono riuscita a vincere. Non poteva andare meglio”.

Quando si parla di kickboxing si pensa a uno sport violento, ma Elisabetta Canalis ha precisato che, in verità, è tutta una questione di concentrazione, sacrifici e capacità di controllo. Il marito, però, non condivide la sua scelta: “Dice che sono pazza. Lui ha paura che mi faccia male perché è cresciuto facendo sport di combattimento più violenti, dal wrestling alla lotta greco-romana. Una passione di famiglia: suo padre ha allenato campioni olimpici. Lui non può combattere, perché di mestiere fa il chirurgo e, se si rompe una mano, non può più operare. Quindi un po’ rosica. Anche perché è bravissimo. E nostra figlia Skyler Eva ha iniziato a praticare kickboxing”.

ELISABETTA CANALIS: “GLI USA SONO PIÙ AVANTI RISPETTO ALL’ITALIA”

A Los Angeles, dove Elisabetta Canalis risiede, “si vive bene, ma c’è un’app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari e che fa aumentare l’ansia. Da quando c’è stata la sparatoria in una scuola in Texas, mia figlia è rimasta a casa. Bisogna organizzare meglio la difesa, per esempio mettendo guardie armate nelle scuole. Io ansiosa? Non lo sono mai stata, ma le sparatorie a scuola sono un incubo per i genitori, ti prende una paura difficile da controllare”.

Per il resto, gli USA sono un Paese avanti anni luce rispetto all’Italia, tanto che Elisabetta Canalis ha rimarcato che dall’altra parte dell’Atlantico le coppie omosessuali sono la normalità, c’è un mare molto meno bello del nostro, ma maggiormente preservato, e, inoltre, anche sui diritti degli animali sono stati compiuti passi da gigante: “Los Angeles – ha detto l’ex velina – è stata la prima città americana ad abolire la vendita di pellicce e a rendere difficile la compravendita di cani. Se vai in un negozio di animali, ti spiegano come adottarne uno abbandonato”.

ELISABETTA CANALIS: “NUOVA GRAVIDANZA? SONO CONTENTA COSÌ”

A “F” Elisabetta Canalis ha ancora raccontato che, quand’era ragazza, i suoi genitori erano molto severi con lei: il padre la voleva avvocato, commercialista o architetto, ma oggi “siamo molto legati. Io avevo un carattere bello deciso, al contrario di mia figlia, che sembra la versione più buona di me. Sarà che Skyler Eva è figlia unica e non deve combattere con nessuno. Un fratellino o una sorellina? Sono contenta così, oltre a ritenermi già molto fortunata. Non ho mai avuto l’ansia di avere un bambino, né prima di lei né dopo, non ho mai desiderato la nidiata di bambini”.

Dopo un breve passaggio legato alla sua passata storia d’amore con George Clooney (“È preistoria, i ricordi comunque sono tanti e belli”), Elisabetta Canalis ha concluso parlando dei social: “All’inizio ci restavo male quando trovavo commenti negativi su di me, ma ormai ho imparato a fregarmene. I social per me hanno più vantaggi che lati negativi, perché danno rilievo e informano su fatti e attività di cui altrimenti non sapremmo nulla. A mia figlia li concederò. Skyler per ora non si preoccupa del suo aspetto fisico, ma se un giorno non si sentirà adeguata, come tutte le adolescenti, le parlerò e le spiegherò che è normale provare quello che prova, è successo anche a me”.











