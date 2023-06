Elisabetta Canalis: lo scatto in bikini é un caso social/ Piovono critiche: il motivo

Elisabetta Canalis torna ad attivarsi via social: sfoggia la silhouette perfetta

Per molti, tra i fedeli telespettatori di Striscia la notizia lei resta l’intramontabile regina tra le veline che la storia della TV ricordi, e intanto, tuttavia, Elisabetta Canalis fa discutere, mentre é al centro di una polemica. Le contestazioni a suo carico si sollevano tra gli haters, che tacciano l’ex velina mora del tg satirico di Antonio Ricci di ostentare la sua forma fisica obiettivamente invidiabile, a mezzo social, nonostante non sia più una teenager all’anagrafe, la maternità e lo status di coniugata raggiunti.

Il post dell’inguine in bella vista fa discutere: l’estate 2023 social di Elisabetta Canalis

“Watch out”, scrive l’ex velina mora a corredo del post tanto discusso e virale del momento, una caption che correda una serie di foto dove tra le altre vi sono immagini in cui Elisabetta Canalis si lascia immortalare mentre sfoggia gli addominali scolpiti dagli esercizi fisici e l’alimentazione curata. E sono le foto dell’inguine in primo piano a dividere l’ opinione dell’occhio pubblico attivo via social, tra consensi e dissensi perlopiù critici e aspri.

“Elisabetta, stai scendendo sempre più in basso… -si legge tra i commenti social critici più aggreganti del momento -visto che c’eri potevi fare il primo piano”. “Basta Eli ti prego sto diventando ceco”, si legge poi, anche perché d’altro canto, però, c’é chi apprezza il post con cui Elisabetta Canalis sfoggia le sue grazie: “La prospettiva della prima foto dal vivo è il sogno che ha da sempre il 99% di noi. E l’1% restante, mente.- si legge tra i messaggi social di pieno consenso rispetto alla bellezza più unica che rara che da sportiva indomabile l’ex velina di Striscia la notizia in attività tra la fine anni ’90 e gli inizi degli anni ‘2000 decide di sfoggiare online, con non-chalance e soprattutto fierezza dei risultati ottenuti. Le immagini divisive sono realizzate nel mezzo di una vacanza della vip sarda e residente negli USA, Elisabetta Canalis, a Manhattan Beach Pier.

