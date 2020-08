Elisabetta Canalis: “Los Angeles? Situazione deprimente”/ “Tanti nuovi senzatetto”

Los Angeles, così come molte altre città dell’America, non sta vivendo un momento facile e non solo a causa del Covid. Tant’è che molti sono i Vip che ci vivono o ci hanno vissuto che si dicono preoccupati o, addirittura, pronti a vendere la loro abitazione. Una di queste è Elisabetta Canalis, che vive ormai in America da molti anni. Proprio lei ha descritto la situazione che sta vivendo Los Angeles con parole allarmate. “La situazione è molto deprimente. Sono uscita in macchina e tutti i negozi erano chiusi, c’è della gente incaz*ata nera.” ha ammesso la showgirl. “C’è un nuovo tipo di senzatetto cioè persone che fino a poco tempo fa avevano una casa, sono puliti e che adesso vivono in auto o sui marciapiedi. La situazione è abbastanza allarmante. Qui la situazione non è bella come quella che ho lasciato quando sono partita per l’Italia”, ha inoltre aggiunto.

Anche Chiara Ferragni come Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis non è l’unica ad aver espresso la sua preoccupazione per la situazione che sta vivendo Los Angeles. Anche Chiara Ferragni, che lì ha una villa di proprietà, ha palesato la sua volontà di dire addio alla “City of dreams” e vendere la sua casa. A chi su Instagram le ha chiesto i progetti per la sua abitazione americana, la nota influencer ha svelato: “Vorrei vendere la mia casa a Los Angeles, l’anno prossimo la metterò in vendita per comprare una piccola abitazione a Milano. Ho trascorso momenti bellissimi a Los Angeles ma credo che ormai non mi appartenga più”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA