Elisabetta Canalis/ “Maddalena Corvaglia? Argomento delicato di cui non parlo!”

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno ufficialmente litigato. Tra le pagine del settimanale Chi arriva pure la conferma da parte di una delle dirette interessate. La ex Velina mora infatti, intervistata dal magazine diretto da Alfonso Signorini, non ha voluto approfondire la scottante situazione che – evidentemente – ancora oggi la fa soffrire. Per questo motivo, ha risposto alla domanda in maniera generica ma fortemente indicativa: “Immaginavo che me l’avrebbe chiesto, ma è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare, se non le dispiace…”. Dopo essere state colleghe sul bancone di Striscia la Notizia le due ex veline sono diventate amiche per la pelle anche nella vita in quel di Los Angeles. La Canalis vive lì da molto tempo mentre la Corvaglia si è trasferita da meno. Le due a tal proposito, avevano anche aperto una palestra insieme, diventando socie in affari. “La palestra Sky View La l’abbiamo data in affitto. Non sono una personal trainer e qui la forte concorrenza in quel settore richiede delle competenze specifiche. Però sto lavorando ad un’altra cosa legata al fitness che ancora non posso dire”, ha raccontato l’ex di George Clooney.

Elisabetta Canalis non ha voluto parlare di Maddalena Corvaglia ma ha raccontato delle sue nuove amicizie: “Siamo un bel gruppetto! Sono amicizie che forse in Italia sarebbero rimaste più superficiali, mentre qui i legami diventano più forti. Recentemente si è unita anche Emma Marrone; con Bianca Balti ho appena passato qualche giorno di vacanza al mare e da Tiziano Ferro vado spesso: lui e il marito Victor sono coppia bellissima. Ho anche molti amici americani, che però non sono molto social. Sembra incredibile ma c’è qualcuno che non ha ancora Instagram”. Felicissima tra le braccia del marito, il chirurgo italo-americano Brian Perri che ha sposato nel 2014, svela di non avere in cantiere di ingrandire la famiglia dopo l’arrivo di Skyler Eva nata nel 20015: “Sinceramente così sto bene. Mio marito, essendo decimo di 10 fratelli, era partito con l’idea di farne subito un altro, poi ora con Skyler abbiamo raggiunto un tale equilibrio che ha smesso di parlarne”.

