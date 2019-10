Elisabetta Canalis ospita famiglia in casa dopo uragano Dorian/ “Hanno perso tutto!”

Elisabetta Canalis ha deciso di dare una grande mano ad alcuni abitanti delle Bahams che hanno perso tutto per colpa dell’uragano Dorian. A casa della ex velina di Striscia la Notizia, sono arrivati una mamma in compagnia dei suoi due figli, che dopo la tragedia si sono ritrovati senza più una casa e un tetto sotto la loro resta per ripararsi e dormire. Per questo motivo, hanno cercato ospitalità presso un dormitorio, dormendo sopra un tavolo. Per merito dell’intervento di Elisabetta, i bambini adesso frequentano la scuola a Los Angeles e sono stati accolti nella sua confortevole abitazione. In un video molto tenero condiviso tramite i social network, la Canalis ha voluto spiegare l’accaduto. “Questo video risale al 19 di settembre, un giorno speciale e vi spiego perché – dice Elisabetta che nel filmato tiene in braccio la figlia Skyler e corre verso i suoi ospiti speciali – 4 settimane fa l’uragano Dorian si è abbattuto sull’isola di Abaco con effetti disastrosi. È la prima volta che nelle Bahamas un’intera comunità viene completamente cancellata nel giro di 3 giorni da un disastro naturale”.

Elisabetta Canalis ospita una famiglia dopo l’uragano Dorian

Elisabetta Canalis ha spiegato che, diversamente da quanto è stato scritto dai giornali, ci sono stati molti morti e sull’isola di Abaco non c’è più una rete elettrica né idrica. Spazzate via molte scuole e non esistono più la maggior parte delle dimore così come i supermercati, gli uffici, ed il piccolo porto andato letteralmente distrutto. “Conosco Abaco abbastanza bene perché io e mio marito abbiamo una casa a Bakersbay e durante l’uragano ho cercato di rintracciare chi conoscevo tra coloro che potevano essere rimasti nell’isola durante questa enorme tragedia. Dopo qualche giorno sono riuscita a parlare con Luce, una ragazza che ha 2 bambini stupendi e che mi disse che aveva perso tutto e che lei ed i bambini erano stati messi in uno shelter, una specie di dormitorio messo in piedi per gli evacuati. – spiega ancora la Canalis – Oggi Luce ed i suoi bambini si trovano a casa nostra, staranno con noi finché il loro visto glielo consentirà e dopo aver trovato delle persone intelligenti ed umane che mi hanno aiutato con la burocrazia, i bambini frequentano la scuola pubblica di West Hollywood qui a Los Angeles. Vi scrivo questo perché nella mia vita di tutti i giorni ci sono queste persone meravigliose ed ho trovato giusto farvele conoscere. Stiamo vivendo tutti un’esperienza molto bella ed… inaspettata”.

