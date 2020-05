Elisabetta Canalis/ Pio e Amedeo passano la notte a casa sua e…

Pubblicità

Elisabetta Canalis è stata una delle vittime preferite di Pio e Amedeo, il duo comico che con Emigratis ha riscosso un grande successo. Oggi, lunedì 18 maggio 2020, il programma ritornerà in onda con le repliche su Italia 1 e avremo modo di rivedere l’intervento della showgirl. Nell’ultimo incontro, la Canalis è stata complice di un incontro con un amico dei due conduttori. L’ignaro Michele infatti si è ritrovato al cospetto di Elisabetta e Costanza Carracciolo, una vera e propria sorpresa. Alla loro vista, Michele ha richiesto ad entrambe di fargli un po’ di coccole. Prima su una gamba, poi sulla schiena. Elisabetta però ha preferito fuggire poco dopo con una scusa. Clicca qui per guardare il video di Elisabetta Canalis. Pochi anni prima, l’ex velina era stata invece vittima di uno scherzo dei due comici, che hanno deciso di trascorrere la notte in casa sua. Anche se la disparità di trattamento si è fatta notare subito: i cani di Elisabetta hanno dormito i casa, mentre i due sventurati sono finiti all’esterno, sul prato.

Elisabetta Canalis, l’ex velina piena di speranze

Elisabetta Canalis è piena di speranze: si augura che presto l’emergenza sanitaria possa terminare o almeno il lockdown che impedisce lo spostamento fra regioni e Paesi. L’ex velina infatti si trova a Los Angeles con il marito Bryan Perri e la figlia Skyler Eva. “Sento che le cose stanno andando meglio, che la gente è più serena perchè si inizia a intravedere la fine di questo periodo“, ha detto a Verissimo pochi giorni fa, “siamo tutti più consci di quello che è successo, sappiamo come proteggerci e cosa fare per non metterci a rischio“. Non appena le sarà possibile, la Canalis farà ritorno in Italia per rivedere la famiglia e i suoi amici. Sente molto la loro mancanza e non vede l’ora di poterli riabbracciare. “Mentre Conte legge il decreto via Facetime, Claudia Delias ed io piangiamo di gioia o di… non si sa cosa. Comunque W l’Italia!“, ha scritto invece in una delle ultime Stories di Instagram. Non basta però a cancellare le polemiche che hanno colpito la showgirl appena pochi giorni fa, quando ha pubblicato un video con un’amica. Un siparietto divertente, in cui l’amica ha sbattuto sul lampadario che pendeva dal soffitto, forse mentre cercava di fare una coreografia. “Chi è la macrocefala”, ha commentato una fan.

