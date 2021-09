Elisabetta Canalis, primo giorno di scuola per Skyler/ “Emozionata, lei piangeva”

Grandi emozioni nella giornata di ieri per Elisabetta Canalis. La showgirl ed ex velina ha fatto il suo esordio su TV8 con il nuovo programma “Vite da copertina”. Allo stesso tempo, la Canalis accompagnava a scuola per il suo primo giorno la figlia Skyler Eva. In una serie di dolci foto postate su Instagram, Elisabetta mostra ai follower i momenti che hanno anticipato l’inizio della scuola per sua figlia, descrivendo poi nella didascalia l’emozione del momento.

“Ed eccoci qua, siamo arrivati al fatidico primo giorno di scuola , qualcuno è felice qualcuno meno… – ha scritto – Non pensavo di emozionarmi invece vedere Skyler entrare con la sua uniforme e salutarmi ( piangendo) mi ha fatto effetto ed ho dovuto trattenere una lacrima anche io..Come è andata questa l’esperienza con i vostri bambini? E che ricordo avete del vostro primo giorno di scuola?”

Elisabetta Canalis, Skyler e quell’aneddoto sul marito Brian Perri

Nella foto con Elisabetta Canalis e la piccola Skyler in lacrime c’è anche Brian Perri, marito della prima e papà della bimba. Proprio di Brian, la Canalis ha parlato nel corso della prima puntata di Vite da copertina, svelando di averlo subito messo alla prova. La prima volta di Brian Perri in Sardegna è stata in inverno, ha rivelato l’ex velina, per la precisione nel periodo natalizio.

La Canalis lo ha messo alla prova con una tavoltata natalizia ricca di parenti e amici. Ha tuttavia rivelato che si è comportato benissimo, anche se, dopo un’abbondante mangiata, si è subito addormentato, risvegliandosi tempo dopo senza ricordare se fosse mattina o sera.

