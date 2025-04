Da una settimana non si fa altro che parlare di una coppia che non è mai stata sotto i riflettori, anzi, li hanno sempre schivati, complice il fatto che vivono negli USA dove il gossip tricolore non riesce a sbarcare come se fosse sul suo stesso suolo: si sta parlando di Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, che sembra si siano lasciati per sempre. Ma sarà vero?

Come spesso succede quando i due diretti interessati non commentano e non fanno alcun tipo di post per spiegare la loro situazione sentimentale, anche perché non sono tenuti a farlo dato che si tratta della loro vita privata, le indiscrezioni si moltiplicano e ora le voci, alimentate da una foto sui social postata dalla stessa showgirl dove la si vede impegnata in un allenamento in compagnia di Georgian.

La foto che si può vedere sul profilo social di Elisabetta Canalis ritrae quest’ultima e il suo ex fidanzato (oppure no?) Georgian Cimpeanu. Quindi la domanda sorge spontanea: che ci sia un ritorno di fiamma in atto? Oppure la situazione potrebbe essere ancora più semplice: non c’è mai stato alcun tipo di rottura da parte di entrambi quindi il gossip ha messo in giro l’ennesimo carosello di notizie false.

Dal 2023 Elisabetta e Georgian sono legati sentimentalmente. Vivono a Los Angeles, dove lei ha la figlia Skyler Eva (avuta dal chirurgo Brian Perri), e a unirli è la passione per lo sport e in particolare per il kickboxing, d’altronde lui è tre volte campione del mondo e anche coach di lei, che è sempre stata molto riservata per quel che riguarda la sua vita privata. Intanto i fan sono tornati a sognare con questa foto che li ritrae insieme quindi si spera che possano essere felici sempre sotto il segno dell’amore.

