Elisabetta Canalis rompe con Bianca Balti?/ Il gesto che non lascia dubbi…

Elisabetta Canalis e Bianca Balti: amicizia finita?

Non c’è pace per Elisabetta Canalis, o almeno non nella sfera delle relazioni di amicizia. Dopo il recente allontanamento dalla migliore amica di un tempo e sua testimone di nozze, Maddalena Corvaglia, l’ex velina di Striscia la notizia mora sarda avrebbe a quanto pare messo fine anche all’amicizia avuta in passato con Bianca Balti. Ma cosa sarebbe accaduto tra le due note very important people? Come rende noto il portale web d’informazione Today, l’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo e la top model avrebbero lanciato un chiaro segnale di rottura tra loro, ovvero hanno a quanto pare smesso di seguirsi a vicenda sul noto social-network di Instagram, il che lascerebbe pensare ai beninformati del web che non corra più buon sangue tra le due.

Elisabetta Canalis: "Kickboxing? Mio marito mi crede pazza!"/ "Clooney? Bei ricordi"

Quando nasceva l’amicizia tra Elisabetta Canalis e Bianca Balti

Da parte delle dirette interessate non giunge intanto alcun conferma o smentita. Le due si sono a quanto pare conosciute per la prima volt a Los Angeles, terra dove insieme a Tiziano Ferro popolano la comunità italiana residente negli Stati Uniti d’America. Numerosi sono i post che Elisabetta Canalis e Bianca Balti hanno condiviso insieme via social, per poi palesarsi ad un certo punto sempre più distanti tra loro con like e commenti che unitamente ai post di coppia si sono via via fatti sempre più desiderare.

ELISABETTA CANALIS HA VINTO CONTRO RACHELE MURATORI/ Regina a Night of Kick and Punch

Nel frattempo i fan delle dirette interessate muoiono dalla voglia di scoprire cosa si cela dietro l’annunciato allontanamento tra le due popolari very important people.

LEGGI ANCHE:

Elisabetta Canalis sale sul ring: primo incontro di kickboxing/ "Mia figlia Skyler…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA