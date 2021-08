Elisabetta Canalis “Sesso? In una relazione non c’è solo quello”/ “Sfido chiunque…”

Elisabetta Canalis è pronta a tornare in tv. La showgirl che, da anni, vive negli Stati Uniti con il marito Brian Perri e la figlia Skyler, farà compagnia ai telespettatori di Tv8 conducendo il programma Vite da copertina. In vista del debutto, la Canalis ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Giorno in cui ha parlato anche della propria sfera privata. Da mamma e moglie, in un’intervista rilasciata lo scorso aprile ai microfoni “Panorama Wellness”, aveva svelato alcuni dettagli della sua vita di coppia.

“Il sesso è importante – aveva ammesso la showgirl – ma che stanchezza a volte. Ho preteso che nostra figlia (Skyler Eva, ndr) dormisse in una camera tutta sua. Nei primi tempi andava bene. Ma ora che ha quasi sei anni ed è autonoma sale e scende dal suo lettino e spesso si intrufola nel letto tra me e Brian. La vita è cambiata e anche il sesso”. Oggi, nell’intervista rilasciata al Giorno, ha affrontato nuovamente l’argomento.

Elisabetta Canalis: com’è cambiata la vita matrimoniale dopo la nascita della figlia

Mamma, moglie e donna in carriera, Elisabetta Canalis non nasconde i cambiamenti che ha affrontato nella sua vita di coppia dopo la nascita della figlia Skyler. “Ho fatto una cavolata ma è la verità. Sfido qualunque persona sposata a negare che il tempo a disposizione sia minore. Non è che uno si nasconde dietro la porta e appena entri ti salta addosso. Le relazioni si stabilizzano, la vita è piena di altre cose, non solo dell’attrazione sessuale”, ha spiegato al Giorno.

Nella stessa intervista, inoltre, la Canalis ha parlato anche del suo rapporto con i paparazzi svelando di aver ricevuto una splendida accoglienza al suo ritorno in Italia. “Ormai con i paparazzi ho fatto pace sono sempre gli stessi, tanto è vero che quando manca qualcuno mi preoccupo. Sono così carini che, quando sono tornata in Italia, mi hanno fatto trovare sotto casa una grossa scritta: ‘Bentonata Elisabetta’”.

