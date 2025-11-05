Elisabetta Canalis torna a parlare della sua separazione dall'ex marito Brian Perri: la sofferenza della showgirl e il loro rapporto oggi

Dopo circa dieci anni insieme e una figlia, nel 2023, Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono detti addio. La separazione è stata piuttosto tranquilla, senza drammi o scandali pubblici. Ebbene, a distanza di tempo, la showgirl ha raccontato la sua verità in un’intervista a Vanity Fair, parlando per la prima volta del suo ex marito. L’ex velina ha definito la loro rottura come un “vero e proprio lutto“, sebbene la fine non sia stata rabbiosa, bensì solo parte di una trasformazione dolorosa e necessaria. Ad oggi, infatti, i due sono riusciti a mantenere un rapporto sereno per la loro bambina, Skyler Eva.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo fidanzati? In moto insieme a Milano/ "Non si nascondono più"

“Oggi ci vogliamo più bene di prima“, ha confessato. I due, infatti, si vedono spesso proprio per passare il più tempo possibile con Skyler e non farle perdere il senso di famiglia che hanno costruito insieme per tanti anni. Difatti, Elisabetta vive ancora a Los Angeles, dove si è costruita una vita piena tra lavoro e famiglia. Con Brian, festeggiano insieme le ricorrenze importanti, come Halloween, Natale o le vacanze estive.

Elisabetta Canalis, flirt Alvise Rigo: sono fidanzati?/ La carezza hot sul bicipite fa impazzire i fan

Elisabetta Canalis parla della sua famiglia: cos’ha detto

“Siamo una famiglia atipica, ma unita“, ha detto Elisabetta Canalis a Vanity Fair, parlando del suo divorzio da Brian Perri. A tal proposito, Elisabetta non sembra intenzionata a tornare definitivamente in Italia. Difatti, torna ogni due mesi per lavoro, per poi rientrare in California, dove ormai si sente a casa. Anche sul futuro della figlia Skyler, la Canalis ha le idee chiare: “Vorrei che studiasse ciò che ama, ma se volesse seguire le mie orme, la sosterrei e le farei da guida”.