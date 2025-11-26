Elisabetta Canalis e il fidanzato Alvise Rigo paparazzati insieme a Milano: la storia continua a gonfie vele e le nuove foto confermano

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Elisabetta Canalis e il fidanzato Alvise Rigo, e a confermarlo sono le nuove immagini pubblicate dal settimanale CHI. Nel suo nuovo numero, il giornale ha infatti mostrato il ritorno in Italia dell’ex velina, accolta proprio dal modello, attore ed ex rugbista, che da qualche tempo è il suo compagno. Nelle foto li si vede prima all’uscita dall’aeroporto di Linate, dove Alvise avrebbe accolto con un abbraccio Elisabetta, poi in auto insieme verso un’altra meta.

Stando a quanto racconta Chi, la coppia si sarebbe recata in un hotel di lusso nel centro di Milano, una zona nella quale Elisabetta risiedeva prima di trasferirsi a Los Angeles. Dopo aver lasciato i bagagli in quello che sarebbe stato poi il loro alloggio, Alvise ha portato Elisabetta a cena al ristorante Il Padellone, e qui avrebbero poi incontrato alcuni amici.

Elisabetta Canalis e il fidanzato Alvise Rigo sempre più complici

“Elisabetta è apparsa rilassata, affettuosa con Alvise e felice di ritrovare i volti milanesi che per anni hanno animato il suo quotidiano”, fa sapere la fonte, accompagnando dunque alle foto la cronaca della serata. È stata, per l’ex velina, “Una serata conviviale, lontana dalle palme di Beverly Hills, ma vicina ai luoghi dov’è diventata celebre”, si legge ancora. Un ritorno accolto con grande gioia, dunque, ma anche dalla curiosità, visto che Canalis rimane una delle grandi protagoniste del gossip nostrano. La presenza di Alvise Rigo al suo fianco non ha fatto altro che alimentare ulteriormente questa curiosità: la coppia appare molto affiatata dopo le foto del bacio apparso giusto alcune settimane fa.