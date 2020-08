Elisabetta Canalis “vittima” di ragazzini ubriachi/ “Lanciano bici sugli scogli”

Elisabetta Canalis coinvolta in una notte brava ad Alghero, in Sardegna. La bellissima ex velina di Striscia La Notizia è una delle “vittime” di un raid di ragazzini ubriachi che hanno trovato come passatempo serale quello di infastidire la gente e i turisti del posto. La Canalis ha scelto di trascorrere le vacanze estive 2020 nella sua amata Sardegna, ma la scorsa notte si è ritrovata coinvolta in atti di vandalismo. A raccontarlo ci ha pensato la stessa Canalis che ha pubblicato alcune Instagram Stories mostrando cosa le è successo. Pochi giorni fa sempre sui social aveva scritto “Alghero è sempre più bella” intenta a godersi le prime ore del mattino in compagnia del suo cagnolini per le strade della cittadina in provincia di Sassari. Una cartolina meravigliosa che però durante la notte cambia faccia per via delle presenza di un gruppo di ragazzini che, in preda all’alcol, si ritrovano per le strade della città a far danni. Cosa è successo nella notte alla bellissima Elisabetta?

Elisabetta Canalis oggi: vacanze ad Alghero, ma…

A raccontarlo ci ha pensato proprio Elisabetta Canalis che in una serie di video pubblicati nelle Instagram Stories ha mostrato la bici sua, del marito gettate sugli scogli. “Quella è la mia bici, quella è di mio marito e il seggiolino di Skyler che sono state buttate giù dalla muraglia” dice la Canalis riferendosi agli scogli. Nel filmato si vedono le bici completamente danneggiate e lanciate sugli scogli con il seggiolino di Skyler che galleggia in mare. Un bruttissimo episodio che ha visto la Canalis vittima di questo gruppo di ragazzini ubriachi per la seconda volta. La showgirl, infatti, una volta raccolte le biciclette e il seggiolino ha raccontato che non è la prima volta che è vittima di questi vandali: “è la seconda volta che capita perchè purtroppo ad Alghero è pieno di ragazzini che, non potendo andare in discoteca, si aggirano per il centro storico completamente ubriachi. E devo dire che quest’anno hanno battuto ogni record perché è la seconda volta che mi buttano la bici dalla muraglia”. Chissà che la denuncia della bella Elisabetta non possa essere ascoltata!



