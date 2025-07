Elisabetta Canalis sembra aver voltato definitivamente pagina. Dopo la fine del matrimonio con Brian Perri, padre di sua figlia Skyler, l’ex velina si è legata sentimentalmente a Georgian Cimpeanu, kickboxer di origini rumene e anche suo personal trainer. La relazione è decollata in fretta, tanto che, a fine 2023, lui si è trasferito a Los Angeles per convivere con Elisabetta e la bambina. Tuttavia, all’inizio del 2025, hanno cominciato a circolare rumors di crisi tra i due. Successivamente, a mettere tutto a tacere ci ha pensato la stessa Canalis, che in primavera ha pubblicato un video in cui compariva proprio Georgian, smentendo di fatto ogni indiscrezione.

Con l’arrivo dell’estate, però, i gossip sono tornati. Durante le vacanze in Sardegna nel luglio 2025, Cimpeanu non è mai apparso accanto a Elisabetta. Al contrario, a sorprendere è stata la presenza dell’ex marito Brian, con cui la showgirl ha trascorso diversi momenti in famiglia. E ora, nelle ultime ore, è emersa un’altra indiscrezione. Secondo alcune voci, infatti, Elisabetta avrebbe già un nuovo fidanzato.

Elisabetta Canalis dimentica Georgian Cimpeanu: il gossip

Poche ore fa, Deianira Marzano ha condiviso una storia su Instagram in cui un utente le ha scritto: “Elisabetta Canalis con un nuovo fidanzato, Nicola“. Tuttavia, Deianira non ha aggiunto conferme o dettagli, limitandosi a riportare il messaggio senza ufficializzare la notizia. Al momento, quindi, resta solo una indiscrezione, senza prove o foto a supporto. Elisabetta Canalis, dal canto suo, non ha ancora detto nulla pubblicamente, né ha svelato se la storia con Georgian Cimpeanu sia davvero finita o se sia tornata single.

