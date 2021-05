Elisabetta Canalis vs politically correct/ “C’è il terrore di essere bollati omofobi”

L’ex Velina, modella e showgirl, Elisabetta Canalis, esce allo scoperto scagliandosi di fatto contro il politicamente corretto. Secondo l’ex fidanzata di Bobo Vieri, c’è qualcuno che ci impone cosa sia giusto o sbagliato, minando così la nostra libertà di espressione: “Vedo con preoccupazione persone completamente fuori di testa che ci impongono via social cosa sia giusto o sbagliato – le sue parole diffuse nella giornata di ieri e riprese da numerosi quotidiani online italiani – cosa dobbiamo dire o cosa non dobbiamo, tutto in nome dell’uguaglianza o dei pari diritti”.

Per la splendida ex Velina sarda, quindi, il politicamente corretto non sta avendo un effetto positivo, anzi, sta portando verso la direzione opposta: “Penso che la direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere”. Quindi la Canalis si rivolge anche all’Unione Europea: “L’Europa non deve omologarsi alle follie del politically correct che si vedono sempre più spesso altrove, anche perché a livello di diritti umani e di umanità in generale abbiamo tanto da insegnare a molte nazioni”.

ELISABETTA CANALIS VS POLITCALLY CORRECT: IL COMMENTO DI SALVINI

Elisabetta Canalis si è da anni trasferita a Los Angeles, negli Stati Uniti, dove ha sposato il chirurgo americano Brian Perri e da cui ha avuto la figlia Skyler Eva nel 2015. “Spero che la nostra vecchia Europa, con le sue radici e la sua storia, riesca a salvarsi da questa ondata di follia in arrivo, che divide le persone invece che unirle, fomentando un bullismo collettivo, spacciato per difesa dei diritti delle minoranze, che hanno le loro idee e le loro sfumature ideologiche e che non vogliono essere messe tutte sotto lo stesso cappello”. Per l’ex velina la differenza la farà chi saprà “ragionare con la propria testa senza farsi intimorire dai ‘buonisti’ e ‘cattivisti’ che amano mettere alla gogna chi osa avere un’opinione”. Il discorso della Canalis è stato rilanciato sui suoi social da Matteo Salvini, leader della Lega, con tanto di commento: “Le parole chiare e coraggiose di Elisabetta Canalis contro il pensiero unico del ‘politicamente corretto’, sottoscrivo”.

