Elisabetta Casellati minacciata di morte/ Presidente Senato sporge denuncia

Elisabetta Casellati, presidente del Senato, ha ricevuto minacce di morte. A renderlo noto è stato il suo stesso ufficio stampa, rivelando che è stata ufficialmente sporta denuncia per “una escalation di odio iniziata nell’ultimo mese con una serie di lettere anonime e culminata ieri in pesanti minacce di morte sui social network”. In particolare, vengono riportati alcuni cinguettii su Twitter in cui si leggono frasi da brividi: “Ammazziamo la Casellati!”; “Voglio uccidere la Casellati”; “Presidente del Senato, vergogna!”.

La decisione del presidente del Senato di effettuare denuncia agli inquirenti di Roma è maturata dopo le minacce esplicite pubblicate sul web, anche se, stando a quanto scrive l’agenzia di stampa nazionale ANSA, a una delle lettere di minacce ricevute da Elisabetta Casellati nelle scorse settimane era allegato un articolo inerente alla vicenda del presunto numero record di voli aerei di Stato di cui la destinataria di tale missiva avrebbe beneficiato nel corso della pandemia di Coronavirus, servendosi del Falcon 900 dell’Aeronautica militare a sua disposizione.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI MINACCIATA DI MORTE: LE REAZIONI DEL MONDO POLITICO

La notizia delle minacce di morte ricevute da Elisabetta Casellati, presidente del Senato, hanno scosso l’universo politico e subito sono arrivati numerosi messaggi di conforto sui social network, come quello di Matteo Salvini, figura di riferimento della Lega: “Tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per le odiose intimidazioni e le ignobili minacce di morte ricevute”. Virginia Raggi, sindaco di Roma, esprime solidarietà e sottolinea come si tratti di episodi inaccettabili, da condannare con fermezza, mentre Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, dice: “Condanniamo con determinazione le assurde minacce di morte e le intimidazioni subite dalla seconda carica dello Stato. Nel normale dibattito democratico non c’è spazio per estremismi e intemperanze”. Infine, Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Partito Democratico, esprime, a nome dei senatori dem, solidarietà e vicinanza, accompagnate da un auspicio condivisibile: “Basta clima di odio e violenza”.

