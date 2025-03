Maurizio Lastrico e l’amore per la compagna Elisabetta: complici nella vita di tuti i giorni

Forse non tutti sanno che qualche anno, il cuore dell’attore e comico genovese Maurizio Lastrico batte per una donna misteriosa di nome Elisabetta. Di lei si hanno pochissime informazioni, questo perché Lastrico e la fidanzata, da quando sono insieme, sono stati molto attenti nel proteggere la propria privacy. Evidentemente non amano la luce dei riflettori puntata addosso e i due hanno deciso di vivere il loro amore restando alla larga dagli occhi indiscreti.

In una intervista rilasciata qualche tempo fa a La Volta Buona, ad ogni modo, l’attore ha confermato di essere felice più che mai al fianco della sua fidanzata. Tanti gli impegni quotidiani che li mettono a dura prova, ma Maurizio Lastrico e la sua compagna alla fine trovano sempre il tempo e il modo di viversi. “Facciamo un po’ casa e bottega e tutto questo è bellissimo. Mi sento protetto”, spiega Maurizio Lastrico.

Maurizio Lastrico e la misteriosa fidanzata Elisabetta: ecco quando è scoccato l’amore

Parlando della sua vita privata, il comico genovese si è descritto come una percorsa poco attenta all’ordine e ai dettagli. Con la fidanzata Elisabetta nella sua vita, però, le cose sono migliorate. Perché lei indirettamente lo condiziona positivamente con l’esempio, ma anche rimboccandosi le maniche in prima prima persona per aiutarlo nella gestione delle sue attività professionale.

Il colpo di fulmine tra Elisabetta e Maurizio scattò in uno dei periodi più bio del nostro paese, ovvero nel 2021, quando il Covid-19 imperversava in tutto il mondo. Lastrico e la fidanzata si conobbero collaborando ad uno spettacolo teatro, poi annullato proprio per le chiusure. “Ma è grazie al lockdown che io ed Elisabetta siamo andati a vivere insieme”, ha spiegato il genovese.

