Chi è Elisabetta, moglie di Giovanni Scifoni: insieme da circa vent’anni, risultano molto discreti dal punto di vista dell’esposizione mediatica.

Per quanto la notorietà abbia ampiamente investito Giovanni Scifoni – con merito grazie alle sue splendide performance sul set – l’attore riesce ugualmente a proteggere la sua vita privata dalle ingerenze mediatiche. Non ama raccontarsi per ciò che riguarda la sua quotidianità sentimentale ma, al contempo, qualche piccolo aneddoto è comunque noto. Da anni condivide l’amore con Elisabetta, sua moglie dal 2005. Nozze impreziosite dalla nascita di ben 3 figli: Tommaso, Cecilia e Marco.

Ma chi è Elisabetta, moglie di Giovanni Scifoni? Non condivide la medesima passione del marito; non appartiene dunque al mondo dello spettacolo o attività simili. La sua quotidianità riguarda la famiglia; un’attitudine scandita da ampia discrezione e riservatezza ma sappiamo che per la sua dolce metà è una confidente necessaria. “Mi sprona fino allo sfinimento, mi sostiene sempre. Non potrei davvero fare a meno di lei”, ha raccontato Giovanni Scifoni in una recente intervista.

Elisabetta, moglie di Giovanni Scifoni: la serenata ‘folle’ prima del matrimonio

Un singolare aneddoto sul loro rapporto lo ha raccontato lo stesso attore; Elisabetta, moglie di Giovanni Scifoni, pare fosse restia nel lasciarsi conquistare. Il lampo di genio è stato quello di lasciare alla donna la guida della sua auto personale; un gesto che ha propiziato la scintilla a tinte rosa tra i due che ormai sono legati da oltre vent’anni. Altrettanto singolare è il racconto di una vera e propria follia nel giorno prima delle nozze. Per impressionare la sua futura moglie Elisabetta, Giovanni Scifoni ha pensato bene di calarsi dal settimo piano vestito da angelo per intonare la classica e tradizionale serenata che anticipa il grande passo del matrimonio.