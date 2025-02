Elisabetta Cobre, chi è la moglie di Giovanni Scifoni: la famiglia dell’attore

Giovanni Scifoni rientra nel parterre di ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 e con Caterina Balivo alla conduzione. Si riaccendono dunque i riflettori sul celebre attore, che da questa sera torna in televisione tra i protagonisti della fiction Che Dio ci aiuti 8, sulla sua carriera e anche sulla sua vita privata, che spesso stuzzica la curiosità del suo pubblico. Cosa sappiamo infatti della sua sfera privata e sentimentale?

Da ormai circa 20 anni Giovanni Scifoni è sentimentalmente legato alla moglie Elisabetta Cobre, che ha sposato nel 2005; dal loro matrimonio sono nati i 3 figli, Tommaso, Cecilia e Marco. La famiglia dell’attore è affiatatissima e, proprio al loro fianco, nel 2020 ha girato una webserie commedia dal titolo La mia jungla; in essa ha raccontato la vita di tutti i giorni al fianco della moglie e dei 3 figli, anch’essi presenti nella serie, durante il lock-down che ci ha confinati nelle nostre case nel periodo del Covid-19.

Giovanni Scifoni e il racconto della serenata d’amore alla moglie Elisabetta Cobre

Giovanni Scifoni è legatissimo alla sua famiglia, ai figli e alla moglie Elisabetta Cobre, per la quale ha anche fatto una vera e propria “pazzia d’amore” in un giorno davvero speciale: la vigilia del loro matrimonio. In un’intervista rilasciata a La volta buona a dicembre, l’attore ha infatti raccontato di aver fatto una serenata d’amore alla sua dolce metà in una modalità alquanto particolare: calandosi dal tetto di un palazzo di 10 piani. “Non c’è un filmato, lo fece il portiere ma per portarlo alla polizia…”, aveva ironizzato raccontando quell’episodio.

L’attore agì con tutta l’attrezzatura necessaria e sfruttando le sue abilità nell’arrampicata, si vestì da angelo e si calò dal decimo piano di quel palazzo passando di piano in piano con la corda. Alla moglie dedicò Milady, brano di Roberto Vecchioni, sul quale raccontò un aneddoto: “A lei piaceva molto Vecchioni, in particolare la canzone Milady che sarebbe quella della serenata che le ho fatto. La storia è questa, lui a me non piaceva; mia moglie mi fa ascoltare questa canzone che inizio ad amare proprio per il sentimento che provavo per lei”.