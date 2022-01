Elisabetta e Paolo, i figli di Mara Venier/ Il figlio perso da Renzo Arbore

La nascita dei figli rappresenta il momento più bello per ogni mamma, che non può che essere orgogliosa delle sue “creature” anche quando sono ormai cresciute. Una sensazione di questo tipo viene vissuta ovviamente anche dai personaggi famosi, che spesso non esitano a presentare i loro eredi al pubblico che li segue costantemente. Nel caso di Mara Venier, però, la sua primogenita, Elisabetta Ferracini, è già nota a chi oggi ha almeno tra i trenta e i quarant’anni: fino a qualche anno fa, infatti, lei era in Tv in veste di conduttrice nel programma dedicato a bambini e ragazzi, “Solletico”,

Il suo secondo figlio, Paolo, è invece, più riservato, ma anche lui è legatissimo alla mamma, nonostante in passato ci siano stati alti e bassi nel loro rapporto.

Elisabetta e Paolo: chi sono i figli di Mara Venier

Mara Venier è diventata mamma a soli diciotto anni, nel 1968, anno in cui è nata Elisabetta, figlia del suo primo marito, Francesco Ferracini, morto nel 2016. Stare a stretto contatto con l’ambiente della mamma l’ha spinta ad amare la Tv e a decidere di seguire le sue orme. Nel 1991 ha avuto modo di esordire come attrice nella fiction “Chiara e gli altri”, ma è soprattutto come presentatrice che ha ottenuto la popolarità, grazie a “Sanremo Giovani” nel 1994 e al programma “Solletico“, condotto al fianco di Mauro Serio. Nel 2002 è diventata mamma di Giulio, il primo nipote della “signora della domenica”, evento che l’ha poi spinta ad allontanarsi dal piccolo schermo.

Nel 1975 è nato il fratello di Elisabetta, Paolo, nato dalla relazione che il volto di “Domenica In” ha avuto con l’attore Pier Paolo Capponi. In un primo momento dopo la separazione tra i due Paolo è cresciuto con il padre, ma è poi riuscito a riallacciare il legame con la mamma. “Il mio rapporto con mio figlio non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita – aveva raccontato Mara -. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante. E’ arrivato dopo la scomparsa di mia madre, dopo anni di malinconie e tristezze”.

La Venier è stata però vicina a diventare mamma per la terza volta, quando era legata a Renzo Arbore. La gravidanza interrotta in fase avanzata ha provocato un dolore fortissimo in entrambi e ha contribuito alla fine della loro relazione.

