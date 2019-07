Elisabetta Ferracini figlia di Mara Venier, chi è/ Che fine ha fatto dopo Solletico?

Chi è Elisabetta Ferracini figlia di Francesco e Mara Venier

Elisabetta Ferracini ha la televisione nel sangue e non solo perché i suoi genitori sono Francesco Ferracini e Mara Venier. Oggi 51enne, verrà ricordata di sicuro dai telespettatori degli anni Novanta per il suo debutto in Chiara e gli altri, la fiction che le permetterà di recitare anche in Italia chiamò e lanciarsi poi dal trampolino verso il mondo della conduzione. Il talento di Elisabetta non passa inosservato, tanto che Pippo Baudo le farà una corte spietata per averla al suo fianco nel programma del sabato sera Tutti a casa e persino a Sanremo Giovani. Il vero salto di qualità per la Ferracini avverrà però solo grazie a Solletico, il programma per ragazzi che la vede al fianco di Mauro Serio. Diventa presto l’idolo dei più piccoli grazie a tre edizioni a cui fa seguito la sua presenza nello Zecchino d’Oro. La vita poi le riserva un’altra sorpresa: le viene proposto di prendere in mano le redini di Domenica In, lo stesso programma che ha portato al successo la madre Mara e che le permetterà di seguire le sue orme. Almeno fino a che nella sua vita non si affaccerà il marito Pierfrancesco Forlo: dalla loro unione nascerà Giulio nel 2002. “Un punto di riferimento al quale non voglio rinunciare”, confessa al settimanale Gente parlando della Venier.

Elisabetta Ferracini, quel successo con Solletico

I bambini ed i ragazzi sono sempre stati al centro delle missioni televisive di Elisabetta Ferracini. Grazie a Solletico infatti è diventata il punto di riferimento dei telespettatori più giovani, riuscendo a ritagliarsi uno spazio tutto suo nella tv di quegli anni. Ancora oggi ricorda quel periodo con tanto affetto, ma il grande affetto che ha sempre nutrito per i più giovani non è mai tramtontato per la figlia di Mara Venier. Entra infatti a far parte della Onlus Adotto curata da Anna Rita Verardo, psicoterapeuta, che mette al centro il benessere dei piccoli che hanno subito dei traumi e non possono accedere alle cure più adeguate. “I traumi possono essere anche quelli minori subiti da piccoli”, specifica in una lunga intervista a Gp Magazine, aggiungendo che non vanno dimenticate le offese, spesso motivo di sofferenza per i bambini. Elisabetta intanto continua ad essere nel cuore degli spettatori italiani, che hanno richiesto a gran voce di poterla rivedere presto di nuovo sul piccolo schermo. Una manifestazione d’affetto legata anche alla sua ultima apparizione pubblica a Domenica In, per una sorpresa alla madre. Mara Venier sarà la protagonista della puntata di Techetecheté di oggi, mercoledì 24 luglio 2019, in onda su Rai 1, e forse verrà mostrato anche quel breve momento che le ha viste insieme nell’altro programma dell’emittente pubblica. In quell’occasione, la conduttrice intervista Naike Rivelli e Ornella Muti e visto che si parla di rapporto fra madre e figlia è proprio Elisabetta a fare la sua apparizione in studio, per un abbraccio al volo e poi di nuovo, ricorda Il Mattino, per un selfie a quattro con la padrona di casa e le due ospiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA