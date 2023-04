Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier/ “Per Jerry Calà sono come una figlia…”

Sorpresa di Elisabetta Ferracini a Jerry Calà. Tra i tanti ospiti di Domenica In per salutare il comico e attore, reduce da un infarto per il quale è stato operato al cuore, c’è anche la figlia di Mara Venier. «Mi sono molto emozionata, sono crollata alle parole di Johnny, quando ha detto che suo padre è il suo errore», ha confessato dopo essere entrata in studio, richiamata dalla madre.

Proprio Mara Venier ha chiesto alla figlia cosa rappresenta per lei Jerry Calà: «Per me è famiglia, è un punto di riferimento importante. Sono la sua figlia femmina», la risposta di Elisabetta Ferracini.

La figlia di Mara Venier sul malore di Jerry Calà

Elisabetta Ferracini non ha nascosto l’emozione a Domenica In per il momento organizzato dalla madre per Jerry Calà, parte della loro famiglia allargata. In studio sono arrivati diversi ospiti, amici e colleghi dell’ex marito della madre. Infatti, a proposito dell’infarto che ha colpito l’attore, la figlia della conduttrice ha commentato: «Sono molto emozionata, ci hai fatto spaventare». Elisabetta Ferracini ha seguito le orme della madre, infatti è una conduttrice televisiva e attrice italiana. Ha raggiunto la popolarità negli anni ’90 conducendo il programma per ragazzi Solletico, che è andato in onda di pomeriggio su Rai 1 per diverse stagioni.

