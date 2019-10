Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier/ “Solletico? Sono andata via contro la mia volontà”

Sarà Elisabetta Ferracini a sorprendere Mara Venier nel giorno del suo compleanno? Già in passato, la figlia della celebre conduttrice e dell’attore Francesco Ferracini ha raggiunto sua madre per farle una sorpresa: l’occasione è stata l’intervista a Ornella Muti e Naike Rivelli a Domenica In che a grande sorpresa ha visto le due coppie dialogare, in quella che più di un’intervista è apparsa come una piacevole rimpatriata tra amiche. Del resto, Elisabetta Ferracini non ha mai nascosto il profondo rapporto che la lega a sua madre e in una recente intervistata concessa a Donna Pop ha spiegato che il loro legame, se possibile, è oggi ancora più forte. Tra loro, inoltre, non vi è mai stata alcun tipo di competizione, neanche quando, negli anni ’90, entrambe lavoravano in Rai: “Quando sono per strada – spiega infatti la figlia di Mara Venier – capita che mi fermino e mi chiedano di lei, ma a me non dà fastidio, anzi, mi fa piacere. Se non ci fosse stata lei, non sarei stata qua”.

Elisabetta Ferracini: “La chiamata che ha cambiato la mia vita”

Elisabetta Ferracini in passato è stato il volto di punta di Solletico, programma dedicato ai ragazzi, in onda tutti i pomeriggi su Rai 1. Protagonista dell’intervista realizzata da Basilio Petruzza per Donna Pop, la figlia di Mara Venier ha svelato come è iniziata la sua avventura su Rai 1, ricordando di essere stata scelta poiché molto somigliante a una vera diva internazionale: “Cercavano una ragazza che avesse un volto internazionale. In quel momento, in Italia – ricorda la Ferracini – spopolava Beverly Hills e volevano una ragazza che somigliasse a una delle protagoniste della serie, Shannen Doherty”. A notarla, in quel periodo, fu lo staff che lavorava dietro le quinte al progetto di Solletico: “stavo facendo un piccolo spettacolo in teatro […] Durante una delle repliche – svela la Ferracini – sono venuti a vedermi quelli che poi mi hanno scelto per condurre Solletico. Infatti, una settimana dopo, è arrivata la chiamata che ha cambiato la mia vita”.

Elisabetta Ferracini: “Solletico? Sono andata via contro la mia volontà”

Elisabetta Ferracini ripercorre il periodo in cui si è vista costretta ad abbandonare Solletico contro la propria volontà. L’addio al programma, infatti, non è scaturito da una sua decisione, bensì da quelli che ha definito in maniera sintetica come “cambi al vertice”. La figlia di Mara Venier, in realtà, non sa ancora quali siano stati i motivi che in quell’edizione spinsero i vertici Rai ad allontanarla dallo show preferendole una sostituta. “Nonostante io fossi sotto contratto – ricorda la Ferracini nell’intervista a Donna Pop – mi hanno comunicato che quella sarebbe stata la mia ultima edizione. […] Sono andata via contro la mia volontà – specifica inoltre la figlia di Mara Venier – sono stata male un anno per questa scelta dell’azienda”. Tuttavia, dopo il crollo degli ascolti, Elisabetta Ferracini fu invitata a tornare al timone del programma. A quel punto, però, era troppo orgogliosa per riprendere in mano le redini dello show come se nulla fosse accaduto: “Oggi, con il senno del poi – spiega la figlia di Mara Venier – penso che forse avrei dovuto accettare”.



