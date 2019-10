Elisabetta Franchi, dedica al defunto marito Sabatino Cennamo/ “Ho sofferto tanto!”

Una dedica struggente quella che Elisabetta Franchi oggi ha pubblicato sui social in occasione del compleanno della figlia Ginevra ricordando un momento difficile, bello e doloroso allo stesso tempo, il rovescio di una medaglia che sembra dorata ma che nasconde sudore e lacrime. Chi ha visto il documentario sulla sua vita conosce già i dettagli del suo passato ma alcuni hanno scoperto solo oggi che Ginevra Cennamo non è figlia di Alan Scarpellini, papà dell’altro figlio della Franchi, il piccolo Leone, ma del suo defunto marito Sabatino Cennamo. Proprio a lui va la dedica che l’imprenditrice oggi ha fatto su Instagram ricordando il momento in cui la figlia è venuta alla luce per festeggiare il suo compleanno ma ricordando anche quegli attimi frenetici in cui la sua impresa le rubava tanto tempo, forse troppo, mentre la sua piccola Ginevra veniva al mondo e il suo amato marito si ammalava e poi moriva lasciandola da sola.

ELISABETTA FRANCHI RICORDA IL DEFUNTO MARITO SABATINO CENNAMO

Proprio su Instagram, pubblicando le foto del momento in cui Ginevra è nata, ha scritto: “16 Ottobre 2007 Oggi sei nata tu…Ginevra Eri in agenda, programmata come un appuntamento in mezzo a mille. Si, perché non mi sono potuta permettere né prima, né dopo la tua nascita, il lusso di cullarti e annusarti, perché il business doveva andare avanti e… Ho sofferto? Si, tanto. Perché poi si è aggiunto l’ostacolo più grande, accompagnare il tuo papà nel viaggio più lungo, quello eterno“. E’ in questo momento che Elisabetta Franchi ricorda il marito che si è spento un anno e mezzo dopo la nascita della loro bambina lasciandola da sola a capo di un impero e di una famiglia che aveva ancora bisogno di lui. La stessa Elisabetta poi conclude: “Sei ormai grande, ma la soddisfazione più immensa è vedere i tuoi occhi pieni di amore per me. BUON COMPLEANNO AMORE MIO“. Inutile dire che il messaggio ha commosso i suoi numerosi fan, vip compresi, che la amano non solo per i suoi prodotti ma anche per la sua grande vita da leonessa e mai in panchina, nonostante tutto.

Ecco il post pubblicato su Instagram:





