ELISABETTA FRANCHI/ La stilista: “Ho iniziato da zero e provato la fame” (Verissimo)

Elisabetta Franchi è l’imprenditrice di moda oggi ospite a Verissimo per parlare, tra le altre cose, anche del suo percorso professionale. Una carriera in rapida ascesa, quella della Franchi, conosciuta dal pubblico di appassionati ed esperti come la wonderwoman del settore del fashion. Su Instagram ha più di due milioni e trecentomila follower, mentre gli amici la conoscono semplicemente come ‘Betty’, indizio evidente circa la sua semplicità. Semplicità che ha mantenuto nonostante il successo, anche grazie alla sua famiglia e ai suoi affetti che l’hanno accompagnata per tutto il percorso. Tra questi ci sono senza dubbio i suoi due figli Leone e Ginevra, per i quali Eli rimarrà sempre e soltanto ‘mamma’.

Elisabetta Franchi: “Come stilista cerco di sopravvivere”

Nei giorni scorsi, precisamente il 22 novembre, Elisabetta Franchi ha rilasciato un’intervista a Il Tempo in cui ha voluto denunciare la situazione critica in cui verserebbe in questo periodo il settore moda. L’emergenza Covid ha colpito direttamente anche chi lavora nell’ambiente delle passerelle: “Mi fa tristezza vedere le vie dello shopping di molte città spente, le griffe sono state costrette a chiudere i battenti e gli artigiani hanno abbassato la saracinesca. Io cerco di sopravvivere ma pensare che in tanti di quelli che stanno lasciando il lavoro non potranno riaprire è doloroso e per noi è un vero disastro. Pensi ai grandi marchi come Zara che ha annunciato di chiudere molti dei i suoi negozi nel mondo”.

Elisabetta Franchi critica gli interventi (mancati) del Governo

Sugli interventi possibili o probabili, Elisabetta Franchi sostiene si sia fatto “molto poco”: “Comprendo il momento difficile, ma come si fa a chiedere di pagare le tasse a chi non sta lavorando? C’è bisogno di un anno bianco, credo sia la cosa più semplice. Questo potrebbe essere un punto su cui ripartire per dare ossigeno a quelle aziende che sono in enorme difficoltà. Serve poi un modo per tutelare i titolari della mura dei negozi perché anche loro stanno soffrendo ma che tuteli anche l’imprenditore che non riesce a pagare più quelle cifre enormi”. Per lei, comunque, è un periodo relativamente florido. Soprattutto se paragonato agli esordi della sua carriera: “Ho iniziato da zero e la fame che ho provato io sulla mia pelle non la potrò mai togliere. Ho messo tenacia, determinazione, caparbietà e tanto cuore e sono riuscita a realizzare quello che amavo fin da bambina. Ed è per questo che mostro la mia vita, senza filtri, così com’è”. Il suo successo è passato soprattutto attraverso i social network: “Sì, e di questo sono grata ai miei follower ma la moda non è solo digitale, abbiamo bisogno di vedere, di toccare, così come di abbracciarci. Prima o poi credo che torneremo lì. È il mio auspicio”.



