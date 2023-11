Elisabetta Gregoraci a Dubai con suo figlio Nathan Falco/ Il viaggio dopo la scomparsa di nonna Betta

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco, quanto amore tra le bellezze di Dubai

I migliori rapporti si costruiscono e si basano sulla condivisione, soprattutto quando c’è da superare una sensazione di sconforto. Avrà seguito tale spunto Elisabetta Gregoraci che – come riporta il settimanale Chi – ha deciso di partire per Dubai in compagnia di suo figlio Nathan Falco. Un viaggio di pochi giorni per rafforzare ulteriormente il rapporto tra madre e figlio e forse, anche per superare insieme la recente scomparsa di nonna Betta, all’età di 102 anni.

La splendida vacanza di Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco a Dubai è stata documentata proprio dal settimanale. Scatti mozzafiato, bellezze incontaminate tra orizzonti e distese desertiche. Il tutto impreziosito dalla bellezza del rapporto tra madre e figlio, insieme tra abbracci e tenerezze. Come racconta il magazine, in questa breve vacanza a Dubai hanno trovato anche il tempo per concedersi del meritato svago tra Yoga e del sano sport.

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco più forti delle critiche

Nel viaggio di Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco a Dubai – raccontato con diversi scatti dal settimanale Chi – non poteva mancare anche qualche giornata dedicata al mare, pranzi in dolce compagnia e tenerezze tra madre e figlio che ripagano di ogni sforzo. Come anticipato, la breve vacanza ha avuto anche lo scopo di superare la triste perdita della nonna del ragazzo; Betta, scomparsa alla veneranda età di 102 anni.

Sempre il settimanale riporta come la scelta di partire per Dubai dopo la scomparsa della nonna di Nathan Falco, abbia alimentato diverse critiche nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Spesso le persone non comprendono che l’elaborazione del lutto è qualcosa di assolutamente personale e intimo; non tutti hanno lo stesso modo di assimilare la sofferenza e di lottare per superarla. In ogni caso, la showgirl ha le spalle larghe e sicuramente si sarà lasciata scivolare ogni parola detta o scritta con odio sui social.

