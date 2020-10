“Elisabetta Gregoraci a Montecarlo spunta un altro uomo”/ Dagospia lancia la bomba..

Spunta un altro uomo tra i tantissimi vip che sono stati accostati ad Elisabetta Gregoraci. Mentre nella casa del Grande Fratello vip 2020 continuano a chiedersi se tra la Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nascerà l’amore con Alfonso Signorini che, ogni settimana, continua a dedicare spazio ai “Gregorelli”, il mondo del gossip continua ad indagare sulla vita privata dell’ex signora Briatore. Dagospia ha così lanciato una nuova indiscrezione svelando il nome di un uomo che sarebbe vicino alla Gregoraci. Da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia da single, sono tanti i rumors sulla vita sentimentale della bellissima Elisabetta che, nel bunker di cinecittà, continua a far gitare la testa a Pierpaolo Pretelli con cui non c’è stato mai niente. La Gregoraci, dal canto suo, continua a ribadire di essere single, ma il gossip non si placa.

ELISABETTA GREGORACI, LA BOMBA DI DAGOSPIA SULLA SUA VITA PRIVATA

Elisabetta Gregoraci è davvero single? La showgirl ribadisce di non avere un compagno mentre il mondo del gossip continua ad occuparsi del suo privato svelando sempre nuovi nomi. L’ultima bomba è stata lanciata da Giuseppe Candela per Dagospia. “Elisabetta Gregoraci ha capito che non le conviene parlare troppo? Da quando Flavio Briatore ha inviato una lettera alla sua ex moglie al Grande Fratello Vip, la showgirl (si fa per dire!) non ha più parlato dell’ex marito. A Montecarlo invece si chiacchiera del suo rapporto con Matteo Baldo, imprenditore ed ex di Lindsay Lohan. Solo amicizia o feeling speciale tra i due?”, scrive il giornalista su sito di Roberto D’Agostino. Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2020, dunque, si tornerà a parlare della vita privata della Gregoraci?



