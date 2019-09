Elisabetta Gregoraci a piedi sulla statale di notte/ “Ero al buio, che spavento…”

Elisabetta Gregoraci protagonista di una piccola disavventura notturna. La scorsa notte l’ex moglie di Flavio Briatore è rimasta a piedi sulla statale nei pressi di L’Aquila, dove si trovava dopo una serata a Castel di Sangro. A raccontare la disavventura è stata proprio la conduttrice, che con una serie di condivisioni social ha fatto sapere che ieri notte, precisamente all’1,40, l’auto sulla quale viaggiava e che avrebbe dovuto riportarla a Roma si è fermata a causa di un guasto. “Io amo profondamente il mio lavoro”, dice la conduttrice sui suoi profili social, “però a volte possono capitare imprevisti”. Ecco il suo racconto: “Mi trovavo a Castel di Sangro, dove ho fatto una serata e stavo rientrando a Roma, quando si ferma la macchina con l’autista che mi era venuto a recuperare”, spiega la Gregoraci. La conduttrice non nasconde inoltre di essersi spaventata, tuttavia ogni cosa è andata per il verso giusto e dopo qualche ora, seppur con qualche piccola difficoltà, è riuscita a fare ritorno a casa.

“ORA STO BENE, MA…”

Per fortuna, Elisabetta Gregoraci non era da sola quando la sua auto si è fermata. Nell’abitacolo c’era un giovane autista, Nik, che ha condiviso insieme a lei quegli attimi pieni di terrore. “A parte lo spavento perché mi sono fermata sulla statale al buio, non c’era nessuno – spiega la Gregoraci sul suo profilo social – volevo ringraziare lui, che si copre e si chiama Nicola e che è venuto a salvarmi. Grazie Nik perché mi porterai a casa più o meno sana e salva. Ora sto bene”. Tuttavia, il tragitto fino a Roma non è stato dei più semplici, dal momento che l’autista si è rivelato un pessimo conoscitore della zona. “L’autista ha sbagliato strada dieci volte, sto sclerando”, ha fatto sapere poco dopo la Gregoraci, che è riuscita a tornata a casa soltanto alle cinque del mattino. Una brutta disavventura, quella in cui è rimasta coinvolta l’ex lady Briatore, che per fortuna si è risolta per il meglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA