Elisabetta Gregoraci a Scherzi a parte/ Video, una comparsa irritante “Tu sei pazza!”

Fra le grandi vittime di Scherzi a Parte della puntata di ieri, anche Elisabetta Gregoraci, showgirl, conduttrice, ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex di Flavio Briatore. Nel corso del programma condotto da Enrico Papi l’artista calabrese è stata vittima di uno scherzone girato negli scorsi mesi in quel di Mesagne, in provincia di Brindisi (Puglia). A Elisabetta Gregoraci è stato fatto credere di dover girare uno spot promozionale per la Regione, peccato però che nel video pubblicitario dovesse comparire anche un’altra ragazza, tale Fabrizia, giovane pugliese che doveva solo comparire senza parlare: purtroppo non è andata proprio così.

Obiettivo della redazione di Scherzi a Parte, far arrabbiare la conduttrice di Battiti Live attraverso la stessa Fabrizia, che invece di starsene in silenzio ha “messo becco” in ogni dettaglio dello spot, a cominciare dalla parte di Elisabetta Gregoraci. “Tu non sei pugliese, questa zona è mia”, ha detto ad un certo punto la ‘comparsa’, arrivando persino a chiudere in un camerino la showgirl, e a trattare male gli altri interpreti del video.

ELISABETTA GREGORACI A SCHERZI A PARTE: CHIUSA NEL CAMERINO

“C’è qualcuno? C’è qualcuno? – le parole di Elisabetta Gregoraci durante lo scherzo di Scherzi a Parte, dopo che si accorge di essere stata chiusra nel camerino – No ora la sfondo la porta, ma io non lo so oggi… signora, c’è qualcuno? Ma questa è una cretina. Irene è mezz’ora che ti chiamo al telefono (dice poi rivolgendosi alla sua assistente ndr). La ragazza è venuta (riferendosi alla famosa comparsa di cui sopra ndr), mi ha insultato e mi ha chiusa dentro se è uno scherzo rido se invece è vero mi incazzo”.

Quindi Fabrizia si è palesata poco dopo: “Tu sei completamente pazza, non me ne frega un ca* di te, tu non sei normale, hai bisogno di un dottore, ma te lo dico con tutto il bene che ti voglio, due schiaffi non te li toglie nessuno. Ci ragioni con la testa?”. Fortunatamente il tutto si è risolto nel migliore dei modi per la Gregoraci, prima che la situazione degenerasse, visto che, una volta riaperto il camerino, questa si è trovata di fronte la banda comunale che ha suonato la riconoscibilissima canzone di Scherzi a Parte, facendo chiaramente capire come si trattasse appunto di un terribile scherzo. Se volete rivedere lo scherzo di Scherzi a Parte ad Elisabetta Gregoraci vi lasciamo qui il link alla clip completa











