Elisabetta Gregoraci abbandona il Grande Fratello Vip?/ “Torno da mio figlio”

Elisabetta Gregoraci sarebbe pronta a lasciare il Grande Fratello Vip 2020 per tornare dal figlio Nathan e trascorrere con lui le feste natalizie. L’annuncio di Alfonso Signorini che ha confermato il prolungamento del reality fino all’8 febbraio, giorno del compleanno della Gregoraci, ha scatenato il panico tra i concorrenti. L’ex moglie di Flavio Briatore ha immediatamente alzato le mani e si è detta pronta ad abbandonare la casa di Cinecittà per tornare alla sua vita e soprattutto per ritornare dal figlio Nathan di cui sente profondamente la mancanza. “La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado”, ha detto la Gregoraci che, alla sola idea di dover trascorrere altri due mesi lontana dai suoi affetti è andata in ansia.

ELISABETTA GREGORACI VERSO IL RITIRO DAL GRANDE FRATELLO VIP: “NON PASSO IL NATALE SENZA MIO FIGLIO”

A pesare sulla scelta di Elisabetta Gregoraci è il periodo. L’ex moglie di Flavio Briatore non nasconde l’ansia e la difficoltà di dover trascorrere un periodo come quello natalizio senza il suo amore più grande, Nathan, di cui ha sentito la voce nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip attraverso un videomessaggio. “Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a una settimana in più o due, non mesi”, ha spiegato ai suoi coinquilini. L’ex signora Briatore ha poi esortato i concorrenti senza figli a prendere seriamente in considerazione l’idea di continuare: “Per chi non ha figli, il discorso è diverso”. La Gregoraci, dunque, abbandonerà davvero il Grande Fratello Vip?



© RIPRODUZIONE RISERVATA